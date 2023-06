Las enfermedades que Talina Fernández padeció a lo largo de su vida

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- La noticia de que la conductora de televisión Talina Fernández falleció la tarde de este miércoles, a los 78 años fue confirmada a EL UNIVERSAL a través de sus familiares. "La dama del buen decir", como era conocida, había sido hospitalizada después de haber presentado una debilidad importante desde hace unos meses.

El 30 de mayo cuando esta editorial la buscó para una entrevista ella afirmó: "en este momento estoy malita y por eso no estoy haciendo nada". A lo largo de su vida Talina destacó por ser una mujer que nunca abandonó su trabajo en el mundo del espectáculo, tanto como periodista y conductora, como también en su papel de youtuber, pero en los últimos años algunas enfermedades mermaron su salud. Estos fueron los padecimientos que enfrentó "La dama del buen decir":

Mielosis displásica. Su hijo Coco Levy fue quien informó que la debilidad de su madre comenzó en un principio con un diagnóstico de meiosis displásica, una alteración en las células productoras de sangre que se considera un tipo de cáncer y puede producir fatiga, falta de aire e infecciones frecuentes por un bajo recuento de glóbulos blancos.

Meningioma. Durante una entrevista en el programa de Yordi Rosado ella misma contó que en el pasado fue sometida a una cirugía debido a que le fue detectado este padecimiento, que es un tumor del sistema nervioso central, es decir que se origina en el cerebro o la médula espinal y puede provocar cambios de visión, pérdida de audición y olfato, así como dolores de cabeza. En su caso tuvo mareos y desequilibrio físico. No pudieron retirar del todo el tumor ya que comprometía a una vena.

Leucemia. La última de las complicaciones que padeció fue este cáncer de la sangre que, según detalló Coco "empezó siendo una debilidad que se convirtió en meiosis y eso terminó siendo Leucemia, que hizo que su sangre ya no funcionara, entonces empezó a tener dolores muy terribles".

En la última aparición pública de Talina, durante los Premios Patria en mayo del 2023, ella misma dijo que estaba delicada de salud a los medios de comunicación:

"He estado un poquito malita de salud, estoy con varios médicos y no le atinan", contó Fernández. "Estoy muy débil, no quiero salir ni subir ni nada", detalló.