Las peores series y películas de Netflix, según la crítica

No todo lo que brilla es oro, así se llame Netflix. Hay película y series que no tuvieron una buena respuesta por parte de la crítica especializada y sus calificaciones estuvieron entre las más bajas.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, que aglutina a críticos de varios países, éstas son algunas de las producciones que seguramente pasarán al sótano del tiempo conforme más pase el tiempo.

"Pieces of her". Toni Collette protagoniza esta serie que sólo alcanzó recién el 37% de aprobación. La sinopsis puede sonar atractiva si se cuenta que todo inicia cuando una joven y su madre salen a un centro comercial y algo pasa que les cambia la vida, pero al ver la trama, no convenció a seis de cada 10 personas.

"28 days haunted". Un reality sobre tres equipos de cazadores paranormales que entran a una presunta casa embrujada. No hubo manera de que la gente conectara con la propuesta. Alcanzó sólo el 35% de reacciones positivas.

"Corazones malheridos". Un 35% por parte de la crítica, para una cinta que pretendía ser comedia romántica, es claramente un fracaso. Sofia Carson ("Los descendientes") interpretando a una mujer que decide establecer una relación de negocios con un marino, no fue bien aceptada.

"Masacre en Texas". Dicen que segundas partes no son buenas, pero cuando se trata de reversiones, la cosa pinta peor. Esta película del género de terror apenas y obtuvo el 31% de aceptación de las críticas. La original proviene de los 70, pero aún más, hubo una versión en 2003 que tampoco superó.

"Echoes". Con apenas el 21% de respuesta positiva por parte de la crítica, todo está dicho. El talento de Michelle Monaghan ("Código fuente") como una mujer buscando a su gemela, aburrió a varios en la función de prensa, por lo que consideraron tendría muerte prematura.

"Tiempo para mí". Mark Wahlberg podrá ser los de actores más taquilleros de los últimos años con cintas como "Ted" y "Los infiltrados", pero a veces hace cosas como esta, donde su personaje tiene un revival con un amigo, cuya esposa e hijos se han ido de viaje. Calificación: 7%.

"Queen Cleopatra". Un documental con Jada Pinkett Smith sobre la reina egipcia. 20% la aprobación de la crítica, con una audiencia en donde sólo el 3% le vio cosas positivas.