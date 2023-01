Las polémicas en las que Laisha Wilkins se ha metido con la 4T

A-AA+

Ayer lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en redes sociales hay quienes le desean la muerte a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), quien se recupera tras una operación en Estados Unidos.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador acusó que ha habido especulación por la salud del fiscal Gertz Manero, además de "una actitud muy miserable".

Al no saber si era un mensaje real atribuido a Diego Fernández de Cevallos, López Obrador expresó que "no se le puede desear la muerte a nadie" y mostró el mensaje que la actriz Laisha Wilkins escribió en Twitter.

"Lo que no logró la justicia humana lo logró el cáncer de páncreas... justicia divina", escribió la actriz de "Soñadoras".

En el Salón Tesorería, López Obrador mostró el mensaje que publicó Laisha Wilkins.

"Eso es ser malo, de malolandia", expresó López Obrador y rechazó que el titular de la FGR se le atienda en Estados Unidos por cáncer.

---Laisha Wilkins reacciona tras haber sido exhibida por AMLO en la mañanera

Tras ser exhibida en la mañanera de este lunes, la actriz reaccionó en redes sociales.

"¿Cómo que salí en la Mañanera y no soy TT?", escribió.

"Si te dice miserable un miserable...", agregó Laisha Wilkins en otro mensaje.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que la actriz y conductora se mete en polémicas con la 4T. Pero uno de los temas con los que más se ha quejado es sobre la falta de medicamentos para los niños con cáncer.

En septiembre de 2021, Laisha Wilkins también apareció en "La Mañanera", pero en la sección, "Las mentiras de la semana". "No me quejo pues pronunció muy bien mi hermoso nombre, pero a la próxima La Reina o su majestad, porfavor", escribió la también conductora en Twitter, además que compartió el video en el que se le menciona.

"La Mañanera is the new TvNotas" y "Ya te vi Esperancita, ¡injuriándome!, pero los niños con cáncer siguen sin medicamentos...", escribió en otros mensajes.

Aunque en otras ocasiones, la actriz y también columnista no sólo ha criticado al Presidente por sus políticas de gobierno, sino también por sus opiniones. En noviembre pasado, Wilkins tachó a AMLO de ser "un enfermo mental", luego de que el Ejecutivo señaló que el país estaría hundido sin la 4T.

Se sabe que el actual mandatario nunca fue de la preferencia electoral de Laisha Wilkins desde que se postuló como candidato presidencial en el 2018. Incluso, la actriz reveló en un programa que ella votó por "Ricardo Anaya porque se rodea de gente preparada".

Pero el disgusto de Laisha no sólo es por el Presiente, sino también en contra del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, de quien ha dicho que le gustaría encontrarlo en la calle "para escupirle en la cara", debido a la estrategia de la pandemia por coronavirus o Covid-19.

---¿Quién es Laisha Wilkins?

La actriz es recordada por su papel como "Emilia" en la telenovela "Soñadoras", de 1998, en donde compartió el protagónico con Aracely Arámbula, Angélica Vale y Michelle Vieth. Otras de las telenovelas en donde participó fueron "La candidata" y "La fuerza del destino", en donde fue la villana.

En el 2011 participó en la película "Contratiempo", en donde Laisha hizo el papel de "Valeria".

Laisha Wilkins es hermana de Federico Wilkins, productor de talks shows y programas de televisión como aquellos en los que ha participado Laura Bozzo. Como conductora, participó en el programa LCDP, en donde compartía el micrófono con María Inés Guerra y Gabriela Quiroga.

Actualmente participa en "Los despabiladores", junto a Max Kaiser y escribe una columna en Opinión 51.