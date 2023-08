Legarreta, en contacto con compañeros tras muerte de su madre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- Raúl Araiza aunque desconoce los motivos del fallecimiento de la señora Isabel Martínez, madre de Andrea Legarreta señaló que la operación que tuvo en mayo pasado en el corazón para colocarle un marcapasos fue un éxito y destacó que ella contaba con un gran sentido del humor.

"Quedó muy bien (la operación que tuvo), el corazón quedó como nuevo, yo compartí varios viajes con ella, divertidísima, no sé en este último tiempo, no nos comunicó nada, (yo) estaba trabajando mucho, no sabemos qué es lo que pasó", declaró a los medios.

El elenco del programa "Hoy" recién habían llegado de vacaciones este lunes y les sorprendió por completo el triste acontecimiento por lo que cada uno le envió un mensaje a Legarreta para consolarla, indicó.

"Le dejamos un recadito y le comenté al aire, le dije: ´hemos pasado tantos momentos en este programa, tantos y tantos, ella es la que más lleva, son cosas buenas, malas, ella aquí se embarazó, mi padre muere al aire.

"Chabelita era un ser encantador, tierno, maravilloso; todos tenemos padres, algunos ya se adelantaron, es un momento muy duro y privado. Lo que tiene ella es que somos una familia, hermanos que nos pasan cosas, es una pérdida muy grande".

¿Murió en la Ciudad de México o en Guerrero? Araiza señaló: "creo que allá (en Acapulco)", por lo que cree que lo más probable es que haya una ceremonia en ese puerto.

A pesar de la tristeza inmensa que siente Andrea, ella les ha contestado todos los mensajes a sus compañeros del matutino, en un chat que tienen en WhatsApp; resaltó que son un equipo, por lo que no tiene ella presión de regresar, todo depende lo que decida y tendrá el apoyo en todo.

"Ella muy linda nos ha contestado en el grupo, la conozco perfectamente bien, sé que debe estar muy triste, dolida, destrozada, porque una gran hija, siempre vio por ella. Es muy profesional, no dudo que esté en teatro este fin de semana y en el programa porque además es la semana del aniversario (25, de "Hoy").