Leonardo de Lozanne vive una nueva etapa personal tras su divorcio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que por 11 años se consolidaron como una de las parejas más estables del mundo del espectáculo: Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne sorprendieron a algunos de sus fanáticos cuando anunciaron su separación en octubre pasado, justamente pocos días después de que la famosa comunicara a la prensa que sacaría un tema de desamor; ahora es el cantante quien rompió el silencio y habló del complicado proceso.

En aquel momento, la actriz contó a través del podcast "Señora Punk" que estaba pasando por uno de los momentos más duros de su vida pues aunque intentaron sacar adelante tanto la relación como a su familia, ya que tienen un hijo, esto no funcionó del todo: "Ahorita ya es una paz y una tranquilidad de saber que pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo y, finalmente, ya decidimos los dos que esto es lo mejor y eso también me da bastante orgullo ver que estoy bien", dijo.

De acuerdo con la versión de Sandra, la situación se comenzó a complicar debido a que "Empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas".

Incluso detalló que ya no dormía en la misma habitación que Lozanne, sin embargo, aseguró que es un hombre al que seguirá amando porque es el padre de su hijo y lo importante para ella era que ambos estuvieran bien.

Ante ello, el intérprete de "Hoy tengo miedo", quien había estado evitando el tema frente a medios aseguró que la decisión es una nueva oportunidad para crecer.

"Me separé, con un divorcio este año. Sandra lo platicó con mucha elocuencia en todos lados y es una nueva etapa personal para mí", dijo al programa de televisión "Peloteando desde Qatar".

Si bien reveló que fue lo correcto, sobre todo porque la decisión se tomó desde el amor y pensando en los hijos de por medio, resaltó que ha sido muy difícil.

"Es triste y hemos pasado por momentos duros, cuando sabes que es lo correcto, aunque en el momento duela, sabes en el fondo que en el futuro todo va a estar mucho mejor", agregó.

La ahora expareja se conoció en el 2011: cuando él tenía 41 años y ella 27, a pesar de la diferencia de edad, la química se dio y años más tarde llegaron al altar (2014).

La ceremonia fue un evento íntimo en el que la también cantante se sintió la mujer más feliz.

"Soy la mujer más afortunada del universo por estar ya casada con el mejor hombre del universo y el amor de mi vida. Te amo Leonardo", dijo en aquel entonces.

Un año después nació su hijo Andrés a quien mantuvieron lejos de los medios y de la polémica.