Leticia Calderón comparte cómo vive su madre en una casa de retiro

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actriz Leticia Calderón compartió cómo se la está pasando su madre, la señora Carmen León, ahora que vive desde hace un tiempo en una casa de retito, algo que dividió opiniones en redes sociales.

Recientemente, la protagonista de la exitosa telenovela "Esmeralda" reveló que la decisión de llevar a su madre a ese lugar, el cual cuenta con todas las comodidades, se debió principalmente a que desde que murió su padre, hace cuatro años, su madre vivía sólo en una casa ubicada en Xochimilco, lo cual implicaba un riesgo alto porque podría caerse.

"Nos daba muchísimo miedo de que se fuera a caer o se sintiera mal", dijo a los medios hace tres semanas.

Calderón especificó entonces que el lugar era más como un hotel que contaba con un restaurante, servicio en habitación y cuenta con doctores y enfermeras todo el tiempo.

Aunque muchas personas aplaudieron la decisión que la actriz y sus dos hermanos tomaron, de llevar a su madre a una casa de retiro, donde es bien atendida y se la pasa bien con todas las atenciones necesarias, en la publicación que recientemente compartió, en donde la muestra bailando y cantando, muchos cibernautas reprobaron la decisión.

Muchos de dichos comentarios concuerdan con que la madre de la actriz aún "tan llena de vida", por lo que hubiera sido mejor que la llevaran a vivir con alguno de sus hijos.

"Así se la pasa mi mamá en la residencia donde vive. Acompañada por amigas, cuidada, divertida, acompañada y por supuesto siempre con su familia. Te amo ma", escribió Calderón acompañando el video en el que su mamá aparece bailando junto a su nieto Luciano.

"Es respetable cada caso, pero no estoy de acuerdo, mi abuelita estuvo hasta los 89 con nosotros, eso no se trata de divertirnos al final, es de recibir un beso en la mañana y en la noche, de ver su familia todos los días, de compartir la mesa con uno. En fin, a mi mamá la quiero con nosotras hasta el último día si Dios quiere. Esas casas pueden tener todos los lujos, pero el lujo es no sentir que ya nadie nos puede cuidar". "¿Pues qué edad tiene? Se ve súper ágil, feliz sería mejor que viviera contigo y una cuidadora se sentiría útil con su familia, es mi humilde opinión", se lee entre los comentarios.