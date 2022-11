Lindsay Lohan lamenta la muerte de su ex, Aaron Carter

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- Lindsay Lohan también ha lamentado la muerte de Aaron Carter, con quien salió brevemente hace años. Pese a que su relación fue muy corta, la actriz envió amor y solidaridad a la familia Carter, expresando que su corazón se encuentra con quienes lamentan la pérdida de la estrella de pop.

Luego de que se diera a conocer que el menor de los Carter había perdido la vida, el pasado sábado, han sido muchas las personalidades del medio artístico que se han pronunciado, lamentando la perdida de una de las estrellas de pop, de principios de los 2000, más queridas.

Una de las primeras en pronunciarse fue Hilary Duff, quien entabló una relación amorosa con Carter, del 2002 al 2003, con un emotivo mensaje en el que recordaba al cantante de 34 años con los mejores recuerdos: "Para Aaron, lamento profundamente que la vida sea tan difícil para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente... muchacho, mi yo adolescente te amaba profundamente. Enviando amor a tu familia en este momento. Descansa tranquilo", escribió la actriz de "Lizzie Mcguire", programa en el que Aaron hizo una aparición especial.

Ahora, Lindsay Lohan, otra de las actrices con las que Aaron salió, también se ha pronunciado frente a su fallecimiento, pues si bien, Lilo no dedicó un mensaje para el músico a través de sus redes sociales, contestó a las preguntas referentes a su deceso durante una entrevista para "Entertainment Tonight".

En este momento, Lohan se encuentra promocionando su próxima película, "Falling for Christmas", la cual se estrenará en Netflix en vísperas de la Navidad, y fue en una de las entrevistas que concedió, debido a su más reciente proyecto, donde fue cuestionada acerca de la trascendencia del intérprete de "I want Candy".

"Mi corazón está con su familia y que descanse en paz".

"Y Dios lo bendiga... y sí, solo (mucho) amor allí", agregó Lilo.

A su vez, la actriz de "Chicas pesadas" dijo a "Access Hollywood" que guardaba cientos de recuerdos de la época en que conoció a Aaron, pues aunque era muy joven cuando les llegó la fama, era la forma en que vivían sus vidas.

También reconoció que había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo en contacto con él.

"Oraciones están con su familia y que descanse en paz y que Dios lo bendiga", reiteró.