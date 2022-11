Lindsay Lohan vuelve como protagonista de una comedia navideña

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- La estrella Lindsay Lohan, quien tuvo protagónicos en películas memorables como "Juego de gemelas" y "Un viernes de locos", regresó a la pantalla chica tras 10 años de ausencia.

La estadounidense se vio en medio de la polémica luego de que en el 2013 hablara públicamente de sus adicciones en un programa de televisión: "Soy adicta al alcohol. En el pasado, la bebida fue la puerta de entrada a otras cosas para mí. La cocaína era más una cuestión de las fiestas: la gente la tenía y yo la tomaba. Iba de la mano del alcohol", expresó en aquel entonces.

La mujer de 36 años también ha sido criticada por su aspecto, ya que en algunas ocasiones ha adquirido una apariencia mayor a la de su edad.

A partir de sus constantes problemáticas, pues en el 2016 los titulares volvieron a retomar el nombre de la actriz cuando fue agredida por su prometido ruso, Egor Tarabasov, frente a las cámaras y posteriormente intentara tener un reality show en la cadena MTV, sus esfuerzos por regresar a la fama fueron complicados.

Ahora Lindsay protagonizó la película "Falling for Christmas" que fue llevada a la plataforma de Netflix.

La cinta es una comedia romántica desarrollada en una de las épocas más esperadas del año y está dirigida por Janeen Damian.

Junto a la actriz también participa el actor Chord Overstreet quien ha estado en cintas como "The Swing of Things" y "Glee 3D, la película".

En una charla con Yahoo Entertainment, Lohan dijo sentirse nerviosa tras no trabajar en un set durante tanto tiempo, además dijo dejar sus problemas legales y adicciones atrás.

"Sentí que era el momento, y era solo cuestión de tiempo antes de encontrar el guión correcto y lo encontré con 'Falling for Christmas'", dijo.

Por su parte, admitió que extrañaba a sus fanáticos y hacer películas para su audiencia.

Recordemos que la actriz, hace unos meses, se comprometió con el empresario, Bader Shammas, quien reside en Dubai por lo que la famosa se encuentra viviendo en el país.

La película se estrenó este jueves.