CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Inter Mami consiguió la hazaña de derrotar (3-1) al LAFC en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2025.

Las Garzas lograron venir de atrás en el marcador y, a pesar de la desventaja del gol de visitante, nunca se rindieron y que quedaron con el boleto a las semifinales, gracias al global (3-2).

El conjunto miamense, encabezado por Lionel Messi, clasificó entre los cuatro mejores del certamen de la Concacaf luego de dejar en el camino al equipo de Los Ángeles.

Con doblete del exfutbolista del Barcelona, el Inter Miami consiguió una importante remontada en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

De esta manera, la escuadra de Javier Mascherano estará jugando las semifinales de la Concachampions contra el Vancouver Whitecaps, quienes dejaron en el camino a los Pumas de la Liga MX.

En el duelo disputado en casa, la clasificación se vivió todavía con más emoción por el rendimiento de La Pulga que encaminó la voltereta.

Además, un encuentro más que emotivo se vivió en los túneles del inmueble del Inter Miami.

¿Cómo fue el encuentro entre Lionel Messi y Lionel Richie?

Lionel Messi y Lionel Richie tuvieron un momento conmovedor cuando coincidieron en la casa de Las Garzas.

El propio cantante estadounidense se encargó de compartir las fotografías del recuerdo en sus redes sociales con el siguiente mensaje.

"¡Cuando Lionel conoce a Lionel! Su madre le puso mi nombre... y aquí estamos. ¡Qué alegría conocerte después de tantos años!", publicó el cantante de The Commodores, el grupo musical de funk/soul que destacó en las décadas de 1970 y 1980.

El compositor de Endless Love, My Love, Hello y All Night Long (All Night), entre otros, escribió que la mamá del capitán de la Selección de Argentina decidió ponerle su nombre para homenajearlo.

De inmediato, la reunión entre Lionel Messi y Lionel Richie desató la locura en las redes sociales con un sinfín de comentarios.

De nueva cuenta, el mundo del futbol y del espectáculo se vuelven a unir, gracias a dos auténticas leyendas vivientes.