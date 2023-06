A continuación, una lista selecta de ganadores de los Premios Tony 2023 que se entregaron el domingo.

Mejor musical: "Kimberly Akimbo"

Mejor obra: "Leopoldstadt"

Mejor reposición de un musical: "Parade"

Mejor reposición de una obra: "Suzan-Lori Parks´ Topdog/Underdog"

Mejor actor en un musical: J. Harrison Ghee, "Some Like It Hot"

Mejor actriz en un musical: Victoria Clark, "Kimberly Akimbo".

Mejor actor en una obra: Sean Hayes, "Good Night, Oscar".

Mejor actriz en una obra: Jodie Comer, "Prima Facie".

Mejor actor de reparto en un musical: Alex Newell, "Shucked."

Mejor actriz de reparto en un musical: Bonnie Milligan, "Kimberly Akimbo".

Mejor actor de reparto en una obra: Brandon Uranowitz, "Leopoldstadt".

Mejor actriz de reparto en una obra: Miriam Silverman, "The Sign in Sidney Brustein´s Window".

Mejor dirección de una obra: Patrick Marber, "Leopoldstadt".

Mejor dirección de un musical: Michael Arden, "Parade".

En internet: http://tonyawards.com