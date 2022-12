Lo que se viene en Spider-Man: Across the Spider-verse

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- En el año 2018 la cinta "Spider-Man: Another universe" cautivo a los fans de los cómics por presentar a un nuevo personaje dentro del mundo del ya conocido superhéroe: Miles Morales, un chico afroamericano que, de forma muy similar a la de Peter Parker, obtuvo poderes arácnidos.

La cinta ganó un Oscar por Mejor película animada, convirtiéndose en la primera de su tipo, no producida por Disney, en levantarse con este premio. Todo esto, hizo que la expectativa por una secuela fuera creciendo entre los fans y después de cuatro años, finalmente recibieron noticias.

Con el adelanto de "Spider-Man: Across the Spiderverse" que fue revelado la tarde de este martes, ya se ha dado una idea de lo que los seguidores de esta historia pueden ver y esperar al respecto de la esta película dirigida por Joaquim Dosantos, la cual sigue teniendo la misma premisa, juntar a más de un Spider-Man pero estos son algunos puntos a destacar sobre la trama:

Una mamá latina. En esta nueva entrega se puede ver a un Miles Morales mucho más experimentado que está atravesando una crisis y su mamá, interpretada por la actriz Luna Lauren Velez le da soporte.

El regreso de Gwen Stacy. Interpretada por la actriz Hailee Steinfeld, la chica arácnida, llamada Gwen Stacy que había aparecido en los primeros cómics de forma secundaria, ahora cobrará protagonismo junto a Miles, este es su primer reencuentro después de sus primeras aventuras.

Un villano queda al descubierto. Por primera vez el antagonista de la historia, Miguel O'Hara, conocido como Spiderman 2099 revelará su identidad sin máscara. Es interpretado por el actor Oscar Isaac.

Spider-Woman llega a escena. Jessica Drew, la mujer araña hará su primera aparición en la pantalla grande, bajo la interpretación de la actriz Jessica Issa Rae.

Nuevos personajes. Además de los ya conocidos, los nuevos Spider-Man que pueden aparecer de diferentes universos son: Spider-Man de Playstation, que se caracteriza por tener una araña blanca en su traje; Mary Jane, el gran amor de Peter Parker y su hija en versión héroe, Una versión manga del héroe, Spider-Man lobo, producto de Marvel y Spider-Man Unlimited, extraído de la historieta de 1999.

Además se espera alguna aparición de los otros Spiderman que estuvieron en la versión live action: el de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Pero todavía tendremos que esperar un poco, y es que la cinta se estrenará, después de algunos retrasos, hasta dentro de unos meses, en junio del próximo 2023.