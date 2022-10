"Lo quería, pero no sabía si me lo iba a ganar": Dariela Ludlow

A-AA+

Como era de esperarse, "Noche de fuego", la cinta mexicana que representará a México en los próximos premios Goya y la favorita para coronarse como la gran ganadora de los Premios Ariel, logró una estatuilla más la noche de este martes, ahora en la categoría de Mejor Fotografía.

Durante la filmación, Dariela Ludlow se enfrentó a varios retos, desde las contrariedades del clima hasta esperar al mejor rayo del sol para que todo fuera perfecto, pero una escena en específico fue el derrumbe de una mina.

"Fuimos a filmar el derrumbe de una mina realmente, estuvimos esperando el momento adecuado para filmar, justo el paisaje, la montaña, todos los días nos despertábamos para ver en qué momento podíamos hacerlo", detalló Dariela.

Pero Dariela no estuvo sola en esta aventura, la acompañaron toda sy cada una de las actrices que participaron en esta gran cinta, donde la complejidad de repetir cada una de las escenas las obligaba a que tener la capacidad de entrar en personaje una y otra vez, sin perder el ritmo.

"Afortunadamente creo que ellas entendieron muy bien lo que había que hacerse, en todas estas horas mágicas, de esperar, de mucha repetición, estuvieron dispuestas a repetir las escenas en distintos días", agregó

La fotógrafa, aunque no tenía la seguridad de que se alzaría con la estatuilla, decidió seguir la voz de su intuición y abandonar, sólo por unos días, el rodaje de otra película en San Luis Potosí para poder asistir a la gala.

"Todos me insistían: 've, ve', porque estaban seguros de que iba a ganar, pensaba: 'uy, ojalá que gane para no defraudarlos'". Y así fue, Dariela, en su tercera nominación obtuvo la estatuilla.

"Lo quería pero no sabía si me lo iba a ganar, feliz y honrada de haber obtenido este premio en mi tercera nominación", finalizó.