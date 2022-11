López Tarso no quiere bioserie

A-AA+

Ignacio López Tarso es muy claro en decir que no quiere que se haga alguna bioserie de su vida y si alguien llegara a producirla, él no la apoyaría.

"La historia de mi vida no, para aburrir al público, ¡por favor! No la apoyaría, no me gustaría contar mi historia, la gente ya sabe de mí, que me recuerden como les dé la gana, pero que me recuerden", señaló.

El histrión está seguro de que la gente siempre lo va a recordar debido al trabajo que ha hecho en cine, teatro y tv, además de que ha grabado corridos.

"He hecho de todo, el público me conoce, no necesita que le platiquen mi historia", indicó quien fue el padrino de la serie biográfica "Ellas soy yo: Gloria Trevi" de la productora Carla Estrada, en la cual le gustaría ser el abuelo de la protagonista, aunque todavía no está confirmada su participación.

En dos meses, el 15 de enero, López Tarso cumplirá 98 años y le emociona que le faltan nada más dos para llegar a los 100. Aunque no sabe cómo festejará, dijo que normalmente no bebe alcohol y que su comida favorita es la mexicana.

Respecto al homenaje que se le hizo a Pinal comentó que se molestó porque no podía oír los discursos que estaban dando en el icónico lugar.

"No se oía nada, es una vergüenza que en Bellas Artes suceda eso, un equipo de sonido fatal, estaba hablando Diana Bracho y yo no oí lo que dijo, luego pasaron a Silvia al escenario y no entendí nada, estuvo muy mal, pero ella estuvo muy contenta, la estuve viendo cerca del palco", detalló el actor.

Aclaró que él nunca fue novio de Silvia Pinal, la única obra en la que trabajaron juntos fue en "Qué tal Dolly", en la que estuvieron dos años, con gira por la República mexicana.

"La disfruté, gocé muchísimo a Silvia, que entonces estaba hermosísima en 1980, hace 40 años de eso", recordó.

Cuando los periodistas le preguntaron si no tenía nada atrofiado, se rio: "Algunas cosas siguen funcionando".

Don Ignacio espera tener la oportunidad de regresar al teatro presencial, actividad que suspendió cuando llegó la pandemia del Covid-19 en 2020.

"Cuando abran el teatro del Seguro Social podré continuar la temporada que estaba haciendo con mi hijo, una obra muy bella que se llama Una vida en el teatro, que parece que la escribieron para mí".