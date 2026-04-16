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Los Ángeles Azules: de Iztapalapa a participar con Andrea Bocelli

La agrupación mexicana regresa al Zócalo para un evento junto al tenor italiano Andrea Bocelli.

Por El Universal

Abril 16, 2026 08:59 p.m.
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Los Ángeles Azules: de Iztapalapa a participar con Andrea Bocelli

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- De Iztapalapa a cantar con Andrea Bocelli. Los Ángeles Azules volverán al Zócalo de la Ciudad de México, para una participación especial en el concierto que el tenor italiano ofrecerá este sábado.

Los Ángeles Azules y su trayectoria musical

Convertida en una de las agrupaciones mexicanas de mayor trascendencia, la banda liderada por Elías Mejía Avante, conocido como "El Doc", ha logrado trascender en el tiempo; y es que, lo mismo jóvenes que adultos mayores bailan y corean sus canciones.

La historia de Los Ángeles Azules se remonta a 1976 año en el que comenzaron a tocar en fiestas de su barrio natal, Iztapalapa, dominando pronto la CDMX y debutando formalmente con su primer disco solo seis años más tarde.

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Colaboraciones y alcance internacional

Después de esto, el nivel al que han elevado la cumbia parece no tener límites. Su destreza y popularidad los ha llevado a colaborar con artistas de la talla de Nicki Nicole ("Otra noche"), Cazzu ("Tú y tú"), María Becerra ("El amor de mi vida"), Vicentico ("Cómo te voy a olvidar"), Carlos Vives ("Cumbia del corazón") o Juanes ("Por un perro").

Aunque no solo ha sido en Latinoamérica, ya que en el viejo continente también compartieron créditos con David Bisbal ("Quiero ser yo"), Miguel Bosé ("Duende") y Ana Torroja ("Ay amor").

Participación en eventos internacionales y Mundial 2026

Ahora, además del concierto junto a Bocelli, los iztapalapenses también se han sumado al Mundial de futbol.

Junto a Belinda, los músicos estrenaron "Por ella", tema que formará parte del álbum oficial que la FIFA está preparando con motivo de la justa futbolera que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque no hay una confirmación oficial todavía, Los Ángeles Azules han dejado entrever que podrían ser parte de la inauguración del evento más importante del fútbol cuando la Selección nacional se enfrente a su igual de Sudáfrica el 11 de junio del 2026 en el ahora Estadio Banorte.

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