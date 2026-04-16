Maleantes asesinan a trailero en asalto

Al resistirse a un asalto, un trailero fue asesinado a balazos por delincuentes que lo interceptaron cuando circulaba por la carretera a México, a la altura de Santa María del Río en un sitio conocido como "La Curva del Diablo".

El tráiler que manejaba es un Freightliner con tractocamión color gris, el cual traía un remolque tipo plataforma cargada con barras de acero.

Según los hechos, el ahora occiso manejaba el tráiler sobre la mencionada carretera en dirección de San Luis a Querétaro. Fue en el kilómetro 125, en donde se le emparejó una camioneta color negro donde viajaban los delincuentes, los cuales le gritaban al conductor que se detuviera.

Sin embargo, ante el inminente asalto el trailero realizó maniobra con el volante y en un intento de evitar el atraco descuadró la unidad que quedó atravesada en los carriles, justamente en la llamada "Curva del Diablo".

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Se estima que debido a esto los delincuentes dispararon hacia la cabina del tráiler dando muerte al conductor para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

El pesado vehículo presentaba diversos impactos de bala de grueso calibre en el parabrisas, el chofer quedó en el interior de la cabina y algunos testigos pidieron auxilio, al sitio llegaron los paramédicos para atenderlo pero se determinó que ya había perdido la vida.

Elementos de la Guardia Nacional llegaron al sitio como primeros respondientes y acordonaron el área para que las demás autoridades realizaran las investigaciones.

A causa del hecho, los carriles de la carretera en dirección a Querétaro quedaron totalmente bloqueados durante horas hasta que el tráiler fue retirado con grúas para ser llevado a una pensión, por lo que cientos o miles de vehículos se quedaron detenidos en la carretera.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, inició ya la carpeta de investigación sobre el caso para dar con el paradero de los autores del homicidio.