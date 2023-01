Los cinco mejores temas de José Alfredo Jiménez

"El rey" es sin duda alguna la canción más representativa de José Alfredo Jiménez y es la que todo mexicano canta en el calor de la fiesta, pero esta no es la única composición famosa del cantautor guanajuatense que este jueves 19 de enero, cumpliría 97 años.

"El hijo del pueblo", como también era conocido, nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato en 1926 y se especializó por cantar el género ranchero como ninguno. Él, acompañado de sus amigos como Chavela Vargas, protagonizaron la época de oro del género y disfrutaron las mieles del éxito del género, aunque en el caso de José Alfredo Jiménez, el gusto duró poco, pues murió a los 47 años a causa de una cirrosis hepática.

A pesar de que murió muy joven, el legado de "El rey" es único y para recordarlo hacemos un recuento por cinco de sus mejores composiciones las cuales siguen vigentes, aunque ahora en voz de los nuevos talentos.

1. "El rey"

La estrofa más emblemática ha sido cantada por decenas de intérpretes, desde Pedro Vargas, Vicente Fernández, Luis Miguel o Maná quienes a ronco pecho han entonado "Con dinero y sin dinero/ Hago siempre lo que quiero/ Y mi palabra es la ley/ No tengo trono ni reina/ Ni nadie que me comprenda/ Pero sigo siendo el rey". Hay varias versiones sobre la historia de esta canción, pero la más popular se desarrolla en una cantina, cuando un mesero le sirvió más bebida al guanajuatense, a pesar de que él le había confesado que ya no contaba con más dinero para pagarla; sin embargo, eso no importó pues "con dinero o sin dinero, su palabra era la ley".

2. "Si nos dejan"

Este bolero ranchero fue muy popular, pues aborda la historia de un amor lleno de barreras que buscan superar. La versión más conocida en los últimos años corre a cargo de Luis Miguel, quien no dudó en retomar varios temas de José Alfredo Jiménez para sus discos con mariachi, aunque también hay una versión popular interpretada por Nodal y Belinda, la cual grabaron antes de que terminaran su relación.

3. "Camino de Guanajuato"

Este es un tema que rinde homenaje a su estado natal y para los guanajuatenses se ha convertido en un himno que interpretan con orgullo. Sus primeras líneas también son muy conocidas: "No vale nada la vida/ La vida no vale nada/ Comienza siempre llorando/ Y así llorando se acaba/ Por eso es que en este mundo/ La vida no vale nada".

4. "Que te vaya bonito"

Luis Miguel, Vicente Fernández, Chavela Vargas y Ana Gabriel, son algunos de los cantantes que han deseado que le vaya bonito a la expareja. José Alfredo Jiménez siempre se caracterizó por cantarle al desamor, en eso él fue un verdadero maestro en cuyas letras lloronas se pueden apreciar los más profundos sentimientos y penas.

5. "El último trago"

Otra canción de desamor en donde reflexiona: "Nada me han enseñado los años/ Siempre caigo en los mismos errores/ Otra vez a brindar con extraños/ Y a llorar por los mismos dolores". Este tema es el más escuchado del cantautor en Spotify, con cerca de 46 millones de reproducciones.