"Los cólicos no son normales", alerta Tania Rincón tras histerectomía

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Para Tania Rincón no fue tan fácil digerir la idea de quedarse sin matriz, sin la "maquinita para hacer bebés", hace seis meses que se la quitaron por cuestiones de salud.

La conductora contó su experiencia en entrevista con Yordi Rosado, donde habló de lo anormales que son los cólicos y que ella padecía de ellos y de mucha inflamación que incluso la obligó a tener que quedarse en cama, por lo que aprovechó para enviarle un mensaje a las mujeres.

"Sufría mucho de cólicos, por cierto, las mujeres que están viendo esto, los cólicos no son normales, hay que revisarse, poque sí, yo padecía muchísimos cólicos, muchísima inflamación".

Rincón se alarmó cuando no le dejaba de bajar (la menstruación), así que después de que tuvo a su segunda hija y consultó al médico, éste le dijo que tenía un mioma que ya tenía un tamaño considerable.

"Un mioma es como una especie de tumor, incluso estaba tan grande que ya pegaba con mi pared abdominal, me tuvieron que retirar toda la matriz", reveló la conductora de "Hoy".

Aunque Tania Rincón tenía claro que ya no quería ser mamá por tercera vez, admite que cuando le quitaron la matriz pasó por un "mini duelo", pues ahora sí ya no habría posibilidades de un tercer bebé.

"Aunque ya era una decisión que tenía súper clara, sí me afectó, si lo viví un poquito como un duelo, porque tenía claro que ya no quería ser mamá otra vez, pero sí fue difícil, complicado", reveló.

Tania Rincón, de 36 años es mamá de Patricio, de seis años, y de Amelia, quien está por cumplir un año.

Antes de la llegada de su segunda hija, Rincón sufrió un aborto, situación muy complicada en la que también vivió un duelo, así lo contó a Mara Patricia Castañeda.

"Sentí que se me venía el mundo encima, me había jactado de que era una mujer súper sana, no fumo, no tomo, hago ejercicio, siempre me cuido, yo no entendía, me la pasé muy mal, fueron días complicados, aparte no le dije a nadie".