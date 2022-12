Los discos emblemáticos del rock que cumplen medio siglo este 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- Obras musicales conceptuales, álbumes con grandes presentaciones en vivo, recopilaciones de bandas legendarias y demás, son los discos que este 2023 cumplen 50 años de existencia. Grupos como Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stones, y solistas como Elton John, David Bowie, Jim Croce, Steve Wonder y Carly Simon lanzaron en 1973 discos aclamados por la crítica especializada.

También en ese año se pusieron a la venta las emblemáticas recopilaciones dobles Rojo (1962-1966) y Azul (1967-1970) de The Beatles, que englobaban los grandes éxitos del grupo a lo largo de su concluida carrera, mientras que sus integrantes lanzaban por solitario su respectivos discos de ese año: Paul McCartney con Wings el "Red Rose Speedway"; George Harrison "Living In The Material World"; John Lennon "Mind Games" y Ringo Starr, "Ringo".

Pero indudablemente el disco que marcó 1973 fue "The Dark Side Of The Moon", de Pink Floyd. El LP, cuya portada diseñada por Storm Thorgerson es una de las más reconocidas en el mundo del rock (el prisma atravesado por un rayo de colores), fue lanzado en marzo de ese año y de inmediato se colocó en lo alto de las listas de popularidad.

Desde entonces, se estima que ha vendido unas 50 millones de copias en todo el mundo.

Para la revista Rolling Stone, en su recuento actualizado de 2020, "The Dark Side Of The Moon" está en el lugar 55 de los 500 mejores discos de la historia.

En esa lista de la revista Rolling Stones acompañan a la obra maestra de Pink Floyd discos del mismo año como el icónico "Yellow Brick Road" de Elton John; "Innervisions", de Stevie Wonder; "Houses Of The Holy" de Led Zeppelin; "For Your Pleasure", de Roxy Music; "Pronounced Leh-Nerd Skin-Nerd", de Lynyrd Skynyrd; "The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle", de Bruce Springsteen; "Catch a Fire" de Bob Marley; "Let's Get It On" de Marvin Gaye; el homónimo de New York Dolls y "Head Hunters" de Herbie Hancock.

En ese 1973 también se pusieron a la venta el "Goat's Head Soup" de los Rolling Stones, el "Made in Japan", que recogía una impresionante presentación de Deep Purple; el "Quadrophenia" de The Who; el "Aladdin Sane" de David Bowie; el "Killing Me Softly" de Roberta Flack, el "No Secrets" de Carly Simon, y Jim Croce, de quien en septiembre de 2023 se cumplirán 50 años de su fatal accidente de avión, lanzó "You Don't Mess Around With Jim" y "I Got A Name".