Los Grammy terminan en controversia, una vez más

Una noche en la música llena de desaires impactantes, triunfos históricos, homenajes para artistas como el fallecido rapero Takeoff y el 50 aniversario del hip hop, la 65ª entrega de los Grammy volvió con todo el domingo. Una vez más, Beyoncé competía por el mayor honor.

Y una vez más el show terminó con alguien diferente ganando el premio de álbum del año.

Este año era considerado por muchos como una oportunidad para que los Grammy honraran a la superestrella con uno de sus premios más importantes, especialmente en una noche en la que ella podía (y lo hizo) convertirse en la artista más condecorada de los Grammy.

En cambio, Harry Styles ganó y una frase de su discurso de aceptación fue criticada por aquellos que pensaban que Beyoncé debió resultar victoriosa.

A continuación, una revisión a lo ocurrido, como se ha percibido y quién elige los principales premios de la Academia de la Grabación.

¿POR QUÉ FUE CONTROVERTIDO QUE GANARA STYLES?

Styles ganó por su tercer álbum "Harry's House", e incluso él parecía sorprendido de que su nombre fuera mencionado.

El astro pop británico competía contra otros gigantes de la industria: ABBA, Adele, Bad Bunny, Brandi Carlile, Coldplay, Lizzo, Kendrick Lamar y Beyoncé.

Al recibir su premio dijo. "Esto es muy, muy amable de su parte. Estoy muy agradecido... Simplemente, esto no le pasa a gente como yo muy seguido. Y esto es muy lindo. Gracias, muchas, muchas gracias".

La frase "esto no le pasa a gente como yo muy seguido" fue criticada en las horas después de su triunfo.

Styles nació y creció en el norte de Inglaterra y saltó a la fama en 2010 cuando hizo una audición para el concurso de talentos encabezado por Simon Cowell "The X Factor". Quedó en tercer lugar con la banda de chicos One Direction. En su carrera como solista ha ganado varios Grammy y ha llegado a los primeros lugares de las listas de álbumes y canciones de Billboard.

Styles no ha explicado lo que quiso decir con sus palabras, algunos las interpretaron como una forma de decir lo mucho que ha avanzado desde su juventud. Otros, en cambio, lo consideraron un ejemplo de privilegio blanco.

¿POR QUÉ SE MOLESTÓ LA GENTE CON LAS PALABRAS DE STYLES?

Muchos fans de Beyoncé son muy recelosos de todo lo que tenga que ver con la cantante, también conocida como Queen Bey, un juego de palabras que en inglés que suena como abeja reina, y por lo mismo, sus fans se apodan Beyhive, que suena como colmena en lengua inglesa.

A pesar de los 32 triunfos de Beyoncé en los Grammy – el mayor número para cualquier artista en la historia de los premios – muchos se sintieron incómodos por el hecho de que todavía no gana el premio de álbum del año y ha perdido ante músicos blancos cada vez que ha sido nominada.

El crítico de música pop del Washington Post Chris Richards, en un artículo titulado "Beyoncé acaba de hacer historia en los Grammy. ¿Por qué se siente como una derrota?" escribió que su logro histórico deja una sensación de vacío.

"¿Por qué se siente como que no es suficiente?", preguntó Richards. "Porque en los últimos 20 años y contando, la Academia de la Grabación ha fracasado continuamente para reconocer a los artistas negros y sus logros creativos, y podemos reconocer a Beyoncé por actualizar ese logro con cada nuevo álbum".

Críticas similares fueron hechas en otras notas y por comentaristas en internet, algunos destacaron que una mujer negra no ha ganado en la categoría de álbum del año desde Lauryn Hill a finales de la década de 1990.

Ashley Smalls, una estudiante de doctorado especializada en feminismo negro y cultura pop en la Universidad Estatal de Pensilvania, criticó el discurso de Styles con un tuit: "'Esto no le pasa a gente como yo muy seguido' cuando una mujer negra no ha ganado el premio desde 1999 es una locura, risas".

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE BEYONCÉ EN LOS GRAMMY?

La artista empató con su esposo Jay-Z como los artistas con el mayor número de nominaciones de todos los tiempos con 88, pero ella es la única con 32 premios. Beyoncé ha perdido el trofeo de álbum del año cuatro veces ante Taylor Swift, Beck, Adele y ahora Styles.

Beyoncé ha sido nominada en cada una de las categorías más prestigiadas a lo largo de su carrera de décadas, pero sólo ha ganado el premio a canción del año por "Single Ladies (Put a Ring On It)".

La categoría de álbum del año no ha sido conquistada por una mujer negra desde que Lauryn Hill recibió el premio por su álbum revelación "The Miseducation of Lauryn Hill" en 1999. La persona negra más reciente en ganar en la categoría de álbum del año fue Jon Batiste, quien obtuvo el premio el año pasado por "We Are".

¿QUIÉN DECIDE EL PREMIO DE ÁLBUM DEL AÑO?

De acuerdo con Billboard, la Academia de la Grabación tiene más de 12.000 miembros con voto. Todos los miembros pueden votar en las cuatro categorías principales: mejor nuevo artista, grabación, canción y álbum del año. Los miembros también son responsables de nominar en su área de especialidad, así como votar por los ganadores en esas categorías.

Numerosos artistas han criticado el proceso de nominación de los Grammy. La Academia de la Grabación está en una campaña por diversificar su membresía y tiene la meta de contar con 2.500 integrantes de femeninas para 2025.

¿QUÉ SIGUE PARA BEYONCÉ Y STYLES?

Ambos estarán en giras internacionales.

El próximo concierto de Styles es en Tailandia la próxima semana y se presentará en Asia y Europa en el verano.

Beyoncé comenzará su gira "Renaissance" en Suecia en mayo y tendrá fechas en Europa y Estados Unidos.