Los locos Addams y una mujer de 96 años en los Grammy Latino

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Los Locos Adams, esos personajes que durante la década de los 60 cautivaron a la tv mundial, están siendo simbólicamente representados en los Grammy Latino a través de Nicki Nicole.

La argentina, nominada en tres categorías, llegó al estilo de Morticia, la protagonista de la serie: La famosa fue incluida a Grabación del Año gracias a "Pa' mis muchachas", en colaboración con Christina Aguilera, Becky G. y Nathy Peluso.

"Me gustan mucho, siento que el negro impone", dijo divertida a su paso por la alfombra roja.

La sudamericana es conocida también en México por su dueto con Los Ángeles Azules en "Otra noche", editada el año pasado.

"Aprendí muchísimo de ellos, son leyendas para mí, me encanta hacer música con diferentes artistas", apuntó.

Sobre la colaboración con Aguilera reconoció que al principio tenía nervios por estar frente a alguien famoso, pero le dio la confianza necesaria para seguir adelante.

Las edad de Nicole, 22 años, contrasta con la de Angela Álvarez, de 95 años, nominada a Nueva Mejor Artista.

Álvarez comenzó a escribir en 1942, pero por ser una obligada trotamundos sus canciones no pudieron ser grabadas, hasta que su nieto descubrió las letras.

"Me siento feliz, contenta y orgullosa, quiere decir que gustó mi música. Ha sido un triunfo para mí, cuando yo compongo y toco la guitarra y canto, lo disfruto mucho, jamás pensé que esto iba a suceder.

"Un día le dije que tenía un sueño, me dijo que le cantara y después un día me llamó para decirme que se iban a grabar y ahora estoy aquí", contó la nonagenaria cubana.