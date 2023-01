Los mexicanos que han competido por el Oscar desde el 2000

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- Los nominados a la entrega número 95 de los Premios Oscar, realizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, ya se han dado a conocer y como ha sucedido en los últimos 23 años, la presencia de los mexicanos se ha convertido en algo común en este nuevo milenio.

En esta ocasión son Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón quienes representan al país en esta importante ceremonia, pero ¿quiénes lo han hecho antes que ellos?

No sólo directores y actores han competido y se han alzado con esta importante estatuilla, fotógrafos, sonidistas, diseñadores, guionistas y muchísimos otros han demostrado que en nuestro país lo que sobra es el talento en los últimos años. Aquí te presentamos a los mexicanos que han sido nominados de manera personal al máxima galardón del cine en tiempos recientes.



2000: Emmanuel Lubezki recibe su segunda nominación a Mejor Fotografía por "La leyenda del jinete" sin cabeza, en 1996 lo hizo por "La princesita".



2001: Alejandro González Iñárritu llega por primera vez a los Oscar con "Amores Perros", en la categoría de Mejor Película Extranjera.



2002: La méxico-alemana Brigitte Broch compartió el triunfo con Catherine Martin, cuando ganó la categoría Mejor Diseño de Producción por "Moulin Rouge!" Esta mancuerna ya se había visto en 1997, cuando se presentaron a los Oscar por su trabajo en "Romeo + Juliet".



2003: "Frida" tuvo tres nominaciones, dos se perdieron Mejor Actriz para Salma Hayek y Diseño de Producción para Felipe Fernández del Paso y Hania Robledo, y se ganó Mejor Maquillaje gracias al trabajo de Beatrice de Alba. "El crimen del Padre Amaro" estuvo en la terna de Mejor Película Extranjera, "Y tú mamá también" de Alfonso y Carlos Cuarón en la de Mejor Guión Original.



2005: Dos fotógrafos mexicanos pelearon una misma categoría Rodrigo Prieto por "Secreto en la montaña" y Emmanuel Lubezki por "El nuevo mundo".



2007: Por primera vez los Oscar estuvieron dominados por mexicanos, "Babel" de Alejandro González Iñárritu estuvo nominada a Mejor Película y Dirección, Adriana Barraza estuvo nominada por Mejor Actriz de Reparto y por Mejor Guión Original Guillermo Arriaga.

"El laberinto del fauno" de Guillermo del Toro se llevó Mejor Diseño de Producción y Fotografía con Eugenio Caballero y Guillermo Navarro respectivamente.

"Niños del hombre" le dio su nominación a Mejor Fotografía a Emmanuel Lubezki, Alfonso Cuarón y Alex Rodríguez en Edición y por Guión Adaptado a Cuarón. Fernando Cámara contendió por Mejor Mezcla de Sonido por "Apocalypto".



2011: "Biutiful" de Alejandro González Iñárritu estuvo nominada a Mejor Película Extranjera.



2012: Demian Bichir nominado a Mejor Actor por "Una vida mejor" y Emmanuel Lubezki por Mejor Fotografía por "El árbol de la vida".



2013: José Antonio García en Mezcla de sonido por "Argo". Sólo nominación.



2014. "Gravedad" de Alfonso Cuarón, ganó Mejor Dirección y Edición. Emmanuel Lubezki se lleva el Oscar en Fotografía.



2015: "Birdman", de Alejandro González Iñarritu, quien obtiene Dirección, Guión Original y Película. Lubezki repite en fotografía. Martín Hernández fue considerado en Sonido. En cortometraje documental estuvo Gabriel Serra Arguello por "La Parka".



2016: "El renacido", de Alejandro González Iñarritu, quien ganó Dirección. Lubezki obtiene su tercer galardón consecutivo. Martín Hernández obtuvo su segunda nominación en Sonido.



2017: Rodrigo Prieto fue nominado en dirección de fotografía por "Silencio".



2018: "La forma del agua" de Guillermo del Toro, se lleva premio en Mejor Película y Dirección.



2019: La película "Roma", del ya experimentado Cuarón, tuvo 10 nominaciones, de las cuales se ganó Mejor Dirección, Fotografía y Película Internacional, se quedaron en la contienda Mejor Actriz para Yalitza Aparicio, Actriz de Reparto para Marina de Tavira, Guión Original, Diseño de producción, Edición y Mezcla de Sonido.



2020: Rodrigo Prieto recibió la nominación a Mejor Fotografía por "El Irlandés". En Mejor Diseño de Vestuario estuvo nominada la mexicana Mayes C. Rubeo por "Jojo Rabbit".



2021: "Sound of Metal" le dio su Oscar por Mejor Sonido a los mexicanos Carlos Cortés, Jaime Baksht y Michelle Couttolenc.



2022: Guillemo del Toro vuelve a contender con el film "El callejón de las almas perdida" como Mejor Película, quedando sólo en nominación. En Mejor Película Animada contendió "Raya", el último dragón, del mexicano Carlos López Estrada.



2023: "Pinocho" de Guillermo del Toro compite en la categoría de Mejor Película Animada. Alfonso Cuarón lo hace con Mejor Cortometraje con "Le Pupille", el cual produjo.