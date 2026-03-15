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Los Premios Oscar y la vez que Adrien Brody besó a Halle Berry

En 2003, Adrien Brody sorprendió a Halle Berry con un beso inesperado al recibir su premio Oscar.

Por El Universal

Marzo 15, 2026 03:05 p.m.
A
Los Premios Oscar y la vez que Adrien Brody besó a Halle Berry

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Esta noche se lleva a cabo la

98° edición
de los Premios Oscar

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, una de las más esperadas en el ámbito cinematográfico y, aunque, la gala, suele desenvolverse sin ningún tipo de percance, en años anteriores, los tropiezos no se han hecho esperar y, muchos de ellos, se convirtieron en el foco de la noche, como sucedió hace cuatro años, cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock, pero hubo antes un acontecimiento inolvidable, cuando Adrien Brody besó a los labios, inesperadamente, a Halle Berry.
2003: Adrien Brody besa a Halle Berry
En 2003, Adrien Brody fue nominado en la categoría de Mejor actor por su papel como W?adys?aw Szpilman en "The pianist" ("El pianista"), de Roman Polanski.
El actor vio vida a un verdadero pianista polaco y sobreviviente del Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial; su actuación fue elogiada por críticos como Roger Ebert y, como se esperaba, fue su nombre el pronunciado cuando Halle Berry, encargada de entregarle el galardón, lo llamó al estrado de los premios, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Anonadado, Adrien -que en esa época tenía 29 años- subió al escenario y, aunque te pronunciar una palabra, se acercó a la actriz y le dio un beso prolongado en los labios, el cual, como Berry aclaró en una entrevista en 2017, con Andy Cohen, no había sido premeditado.
"No estaba planeado, no había nada al respecto".
En su momento, la actriz no tomó a mal el actuar de Brody y, con el pasó de los años, el actor reconoció que se sentía agradecido de pertenecer a una época mucho más consciente, de cuando sucedieron los hechos, aseverando que nunca trató de irrespetar a su compañera.
"Nada de lo que hago, he hecho o hubiera hecho jamás se hace con la intención de hacer sentir mal a alguien".
En la edición del 2025 de los Oscar, además, Halle se encontró con el actor y su novia, Georgina Chapman, durante la alfombra roja, momento en que, luego de pedirle permiso a la pareja de Brody, lo tomó en brazos para recrear y "vengar" el beso que le había dado por sorpresa, dos décadas antes.
"Llevó 21 años esperando poder pescarlo en la alfombra roja y darle un beso", dijo mientras reía, junto a Brody y Chapman, la cual no mostró ninguna molestia por el gesto de la actriz, en cambio, aseveró que a nadie se le podía negar un beso de Halle Berry.
Esa noche, además, Adrien se llevó su segundo premio Oscar, en la categoría de Mejor actor, por su papel en "The brutalist".

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