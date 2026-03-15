Los Premios Oscar y la vez que Adrien Brody besó a Halle Berry

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Esta noche se lleva a cabo la

de los

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, una de las más esperadas en el ámbito cinematográfico y, aunque, la gala, suele desenvolverse sin ningún tipo de percance, en años anteriores, los tropiezos no se han hecho esperar y, muchos de ellos, se convirtieron en el foco de la noche, como sucedió hace cuatro años, cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock, pero hubo antes un acontecimiento inolvidable, cuandobesó a los, inesperadamente, abesa aEnfue nominado en la categoría depor su papel como W?adys?aw Szpilman en "" ("El pianista"), de Roman Polanski.El actor vio vida a un verdaderoy sobreviviente del, durante la; su actuación fue elogiada por críticos como Roger Ebert y, como se esperaba, fue su nombre el pronunciado cuando, encargada de entregarle el galardón, lo llamó al estrado de los premios, otorgados por lay Ciencias Cinematográficas.Anonadado,-que en esa época tenía 29 años- subió al escenario y, aunque te pronunciar una palabra, se acercó a la actriz y le dio unen los, el cual, como Berry aclaró en una entrevista en 2017, con Andy Cohen, no había sido premeditado."No estaba planeado, no había nada al respecto".En su momento, la actrizely, con el pasó de los años, elque se sentía agradecido de pertenecer a una época mucho más consciente, de cuando sucedieron los hechos, aseverando quedea su"Nada de lo que hago, he hecho o hubiera hecho jamás se hace con la intención de hacer sentir mal a alguien".En la edición del 2025 de los Oscar, además, Halle se encontró con el actor y su novia,, durante la, momento en que, luego de pedirle permiso a la pareja de Brody, lo tomó en brazos para recrear y "vengar" elque le había dado por sorpresa,antes."Llevóesperando poder pescarlo en lay darle un", dijo mientras reía, junto a, la cual no mostró ninguna molestia por el gesto de la actriz, en cambio, aseveró que a nadie se le podía negar undeEsa noche, además,se llevó su, en la categoría de, por su papel en "".