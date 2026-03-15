¿Te pagan doble o triple si trabajas el 16 de marzo?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- El

marcará una fecha importante dentro del calendario laboral del país. Para muchas personas representará la oportunidad de disfrutar de un

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, descansar o realizar actividades fuera de la rutina. No obstante, algunos trabajadores deberán presentarse en sus centros laborales con normalidad, lo que ha generado dudas sobre cuánto deben recibir de pago si trabajan en este día festivo en México.Esta jornada forma parte de losestablecidos en la(LFT), normativa que regula las relaciones laborales en el país. La fecha se incluye dentro de losdebido a la conmemoración del, una de las figuras históricas más relevantes de México.Aunque el nacimiento del expresidente ocurrió el 21 de marzo, la legislación mexicana establece que la conmemoración laboral se traslade al, lo que permite generar un puente opara trabajadores y estudiantes.-----¿Cuánto se paga si se trabaja el 16 de marzo?De acuerdo con elde la, las personas que deban presentarse a trabajar durante untienen derecho a recibir unpor prestar sus servicios.Esto significa que el trabajador debe recibir:Sucorrespondiente al díaUnpor trabajar en un día deEn términos prácticos, quienes laboren durante el 16 de marzo, considerado día festivo en México, deberán recibir. Esto ocurre porque se suma elmás elque establece la ley por tratarse de un------que quedan en 2026Además del puente de marzo, el calendario laboral contempla varias fechas en las que los trabajadores tienen derecho a suspender actividades. Estas jornadas están establecidas dentro de la(LFT) como, lo que significa que los empleados pueden descansar o, en caso de laborar, recibir una compensación adicional conforme a la legislación.Losrestantes del año son:, Día del Trabajo, fecha anunciada para facilitar la participación y actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, medida que sólo impactará a trabajadores y estudiantes de la Ciudad de México, aniversario de la Independencia de México, por la conmemoración del, Navidad.