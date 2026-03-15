¿Te pagan doble o triple si trabajas el 16 de marzo?
El 16 de marzo es día festivo oficial en México por natalicio de Benito Juárez, con pago triple para quienes trabajen.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Ellunes 16 de marzo marcará una fecha importante dentro del calendario laboral del país. Para muchas personas representará la oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo
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, descansar o realizar actividades fuera de la rutina. No obstante, algunos trabajadores deberán presentarse en sus centros laborales con normalidad, lo que ha generado dudas sobre cuánto deben recibir de pago si trabajan en este día festivo en México.
Esta jornada forma parte de los días de descanso obligatorio establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), normativa que regula las relaciones laborales en el país. La fecha se incluye dentro de los días festivos oficiales debido a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, una de las figuras históricas más relevantes de México.
Aunque el nacimiento del expresidente ocurrió el 21 de marzo, la legislación mexicana establece que la conmemoración laboral se traslade al tercer lunes de marzo, lo que permite generar un puente o fin de semana largo para trabajadores y estudiantes.
-----¿Cuánto se paga si se trabaja el 16 de marzo?
De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, las personas que deban presentarse a trabajar durante un día festivo oficial tienen derecho a recibir un pago adicional por prestar sus servicios.
Esto significa que el trabajador debe recibir:
Su salario normal correspondiente al día
Un salario doble adicional por trabajar en un día de descanso obligatorio
En términos prácticos, quienes laboren durante el 16 de marzo, considerado día festivo en México, deberán recibir pago triple. Esto ocurre porque se suma el salario habitual más el doble extra que establece la ley por tratarse de un descanso obligatorio.
------Días de descanso obligatorio que quedan en 2026
Además del puente de marzo, el calendario laboral contempla varias fechas en las que los trabajadores tienen derecho a suspender actividades. Estas jornadas están establecidas dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT) como días festivos oficiales, lo que significa que los empleados pueden descansar o, en caso de laborar, recibir una compensación adicional conforme a la legislación.
Los días festivos oficiales restantes del año son:
1 de mayo, Día del Trabajo
11 de junio, fecha anunciada para facilitar la participación y actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, medida que sólo impactará a trabajadores y estudiantes de la Ciudad de México
16 de septiembre, aniversario de la Independencia de México
Tercer lunes de noviembre, por la conmemoración del 20 de noviembre
25 de diciembre, Navidad.
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