Los romances y los tres grandes amores de Irma Serrano, "La Tigresa"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Irma Serrano "La Tigresa" fue una mujer con una belleza exótica que logró conquistar los corazones de muchos hombres, pero ella aseguraba que sólo había tenido tres amores en su vida y los demás sólo habían sido "acostones", lo cierto es que mucho se ha dicho de su vida íntima y de quienes han formado parte de ella.

Desde muy temprana edad Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, nombre completo de la actriz; vivió la ilusión del amor ya que a los 13 años se enamoró de un hombre llamado Jorge de la Vega, de quien no recuerda si era su primo o tío, pero fue un cariño que no fue correspondido debido a que nunca se lo reveló y se conformaba con verlo en la plaza de Comitán paseando con sus novias.

Cuando tenía tan sólo 17 años se relacionó con el entonces gobernador de Veracruz, Fernando Casas Alemán, algo que no fue muy bien visto y dio mucho qué hablar, pero aún así Serrano colocó a este político como uno de sus tres grandes amores.

El segundo de ellos y el más escandaloso fue la relación que tuvo con el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, a quien conoció durante una reunión de políticos y a partir de ese momento se convirtió en su amante durante cinco años, un hecho por todos conocido y un gran escándalo para la época, ya que el mandatario se encontraba casado con Guadalupe Borja, quien siempre estuvo al tanto de los costoso regalos que la actriz recibía, desde una lujosa mansión hasta antigüedades, como la cama de la emperatriz Carlota.

El acoso que comenzó a vivir Serrano por parte de la primera dama fue tal, que le bloqueó proyectos en cine y en la música, gracias a la intervención de quien era en ese momento secretario de Gobernación, Luis Echeverría, así que para contraatacar la también cantante decidió llevarle serenata a su rival en amores hasta la puerta de Los Pinos, entonces residencia oficial del presidente, pero fue éste quien salió a recibirla únicamente para terminar con ella, fue tal el coraje de "La Tigresa" que de una bofetada le rompió el tímpano a Díaz Ordaz, algo que por poco le cuesta la libertad ya que miembros del Estado Mayor Presidencial estuvieron a punto de reprenderla, pero la intervención del presidente lo evitó, así fue el capítulo final de esta historia.

En la década de los 70 mantuvo un amorío con el empresario Alejo Peralta, el tercero de sus grandes amores, pero a pesar de que su relación duró poco "La Tigresa" dijo que congeló su esperma para después intentar embarazarse, esto sucedió cuando ella tenía ya siete décadas en su haber, pero a pesar de que se dijo que había logrado concebir in vitro y perdió el producto, la actriz posteriormente desmintió que esto haya sucedido.

Irma Serrano logró tener en su cama a uno de los galanes más cotizados de México, Andrés García, quien en su canal de Youtube contó que más allá del aspecto sexual, disfrutaba mucho las conversaciones que tenía con la expolítica.

"Me quedé en su casa como 15 días, lo que no hubo fue mucho sexo, a mí me entretenía Irma, me caía muy bien y me hacía reír mucho, ella me lo reclamó en buena onda porque yo me dormía comiendo palomitas de maíz y en la cama, me decía, 'oye cabrón, yo te traje a la cama para co... y tú te duermes', es que me entretenía más hablar con ella", contó el actor en su canal.

Después de su salida del reality Big Brother en 2002, "Pato" Zambrano logró seguir con su exposición mediática cuando se le relacionó sentimentalmente con Irma Serrano, quien le llevaba 30 años de edad, incluso llegó a vivir con ella y se convirtió en la persona que la acompañaba a todas partes, aunque después hubo acusaciones de abuso de confianza y hasta robo.

Poncho Denigris hizo su aparición poco después en la vida de "La Tigresa", compitiendo con Zambrano por el cariño de la actriz, aunque 20 años después el ahora conductor reveló que nunca fue novio de Serrano pero que decidió fingirlo sólo por publicidad, algo que ella confirmó durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

"No eran mi tipo, eran amiguitos que de repente querían tener un nombre y a mí se me hizo fácil decirles, 'sí me saco una fotografía contigo, sí digo tal cosa de ti', pero realmente nunca ninguno de ellos llegó a un cariño, a un amor", expresó Irma Serrano durante una entrevista para el programa "En compañía de".

Su última aventura fue el cantante José Julián, con quien contrajo matrimonio hace casi 19 años a través de un rito mazahua. El cantante dijo en una entrevista para el programa "Hoy, que gracias a este suceso él logró hacerse conocido y que todavía hay gente que lo recuerda por su relación con "La Tigresa", por eso le guardaba mucho cariño y mantenía contacto con ella.

"Yo soy su marido, quieran o no, este pollito les ganó a 'La Tigresa'", subrayó José Julián en dicha entrevista.