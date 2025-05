Los Tigres del Norte ya tienen calle con su nombre en Brooklyn

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con una bandera de México y con su música, fue como Los Tigres del Norte celebraron junto a cientos de fans que una calle en Brooklyn, en Nueva York, lleva el nombre de la agrupación de música mexicana.

"Desde hoy, una calle en Brooklyn lleva el nombre de Los Tigres del Norte. Gracias por caminar con nosotros, hoy y siempre", compartió la banda en Instagram, donde subieron fotos y videos del histórico momento.

Los seguidores del grupo aplaudieron la noticia con mensajes como:

"Woowww!!!! Felicidades!!!!!! Que orgullo. Haciendo historia mis Tigres!!!". "Orgullo Mexicano". "Merecido tienen todo el cariño, la admiración y el reconocimiento que reciben. Son unos artistas y unos mexicanos grandiosos", se lee.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Tigres del Norte se formaron en 1968 en Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, México, por los hermanos Hernández y su primo Óscar Lara.

Emigraron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas, estableciéndose en San José, California, donde grabaron su primer disco tras ser descubiertos por Arthur Walker.

La historia musical de Los Tigres está íntimamente ligada a México, los migrantes y Estados Unidos, su nombre surgió cuando un agente de inmigración estadounidense los llamó "little tigers from the north" durante una de sus primeras giras en ese país.

Han vendido más de 40 millones de copias y conquistado audiencias en los cinco continentes, convirtiéndose en uno de los grupos más reconocidos del género norteño.

Crearon la Fundación Los Tigres del Norte, con sede en la Universidad de California en Los Ángeles, dedicada a la conservación y defensa de la herencia y tradición mexicana en Estados Unidos.