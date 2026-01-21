Lucero dice que no ha enfrentado grandes escándalos en su carrera

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- A punto de cumplir 46 años de carrera artística, Lucero hizo un balance de su paso por la música, el teatro, el cine y la televisión, y sostuvo que su trayectoria ha estado marcada más por la continuidad que por la controversia, sin escándalos prolongados ni pausas que frenaran su carrera.

Durante un encuentro con la prensa, la cantante y actriz habló de su historia en el medio del espectáculo y adelantó cuál considera el rasgo que ha definido su carrera.

"Yo creo que lo más importante de mi carrera, o lo que más podemos resaltar, es que durante 46 años no ha habido grandes momentos de obstáculos o de baches", dijo.

Aunque la protagonista de "Chispita" no ha estado exenta de las controversias, como el incidente con su guardaespaldas en 2003 o su separación de Manuel Mijares en 2011, ninguna de estas ha sido lo suficientemente grave para frenarla profesionalmente hablando.

"Cuando hacía una novela, ese era el momento importante de la novela; si no, estaba haciendo un disco, y si no, entonces música ranchera o una película", recordó.

La también conductora también destacó el papel de su madre, la señora Lucero León, no solo como apoyo profesional, sino como compañía constante desde sus inicios.

"Ella me acompaña desde siempre, porque yo era la que le pedía que me llevara a la tele. Yo la jalaba de la mano y ella me decía: ´nena, yo no sé nada de eso´".

El próximo 27 de marzo, Lucero celebrará su 46 aniversario con un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El repertorio incluirá pop, baladas y mariachi, con temas como "El privilegio de amar", "Ya no", "Cuéntame" y "Caminar contigo".