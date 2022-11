Luego de 17 años, Ellen Pompeo abandona "Grey´s Anatomy"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Desde la primavera de 2005, cuando se estrenó "Grey´s Anatomy", son muchas actrices y muchos actores que han abandonado el proyecto, pero Ellen Pompeo, quien da vida a "Meredith Grey", una doctora de Seattle que se enfrenta a una serie de retos que acompañan en la vida cotidiana, apareció en las 18 temporadas de la serie; sin embargo, se ha dado a conocer la noticia de que la actriz dejará la serie para emprender un nuevo proyecto en el que es productora.

Tras 17 años de dedicarse de lleno a la filmación de "Grey´s Anatomy", Pompeo tomó la decisión de apostar por una nueva producción, se trata de una miniserie de la plataforma Hulu, en la que además de ser la protagonista, también llevará la batuta de la producción. Sin embargo, la actriz de 53 años ha dejado abierta las puertas para volver a ponerse en los zapatos de la doctora Grey.

Si bien, en el tráiler de la décimo novena temporada de la serie, se adelanta que Grey abandonará la ciudad, todavía es incierto el destino que deparará a este personaje, el cual aparecerá con intermitencias en la próxima temporada, con la presencia de Pompeo en ocho episodios; sin embargo, no se sabe si es una despedida definitiva o, eventualmente, volverá a parecer en la serie, la cual se ha convertido en una de las más longevas de la televisión.

De acuerdo con una publicación de "Deadline", existe la tentativa posibilidad que, para una vigésima temporada, Ellen aparezca en algunos episodios o, en su defecto, sólo sea su voz la que persista, pues desde la primera transmisión de "Grey´s Anatomy" se ha encargado de narrar la producción de ABC Signature, a diferencia de lo que ocurrió con algunos de sus compañeros de reparto, como Justin Chambers y Sandra Oh, que luego de abandonar el programa, no volvieron a aparecer en ninguno de los capítulos que continuaron con la narrativa en temporadas posteriores.

Ante estos cambios, las y los creadores de la serie ya tienen planeado el ingreso de cinco nuevos personajes, que fungirán como los nuevos residentes del hospital Seattle Grace, por lo que la producción podría convertirse una clase de rebbot de la misma, pues ya no contará con ninguno de los integrantes de su reparto original. Por lo que no se tiene planeado que "Grey´s Anatomy" salga del aire, ya que, hasta la fecha, sigue conservando 3,5 millones de espectadores.

Con la noticia de que Ellen emprende un nuevo camino, también se ha especulado que la producción de ABC Signature está en búsqueda de reducir los costes de la serie, debido a que, por el éxito que ha generado desde su lanzamiento, pagaba grandes cantidades de dinero a sus protagonistas; Pompeo llegó a recibir 20 millos de dólares al año.