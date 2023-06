Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, una historia de polémica

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Como si a la familia Pinal Guzmán le hiciera falta un escándalo, Luis Enrique, hijo de Silvia Pinal, encabeza una nueva polémica que involucra a Mayela Laguna, su pareja desde hace 12 años y quien en repetidas ocasiones ha dado de qué hablar, recientemente por la filtración de unos audios en los que detalla cómo saqueó y vendió cosas de valor de la actriz Silvia Pinal.

Este lunes, se dio a conocer un comunicado en el que Luis Enrique detalla que de acuerdo a una prueba genética y de paternidad, que él y Apolo no son compatibles, por lo que el pequeño no es su hijo; el niño se había convertido en un fuerte lazo entre los integrantes de la familia, Alejandra Guzmán lo quería como un hijo y hasta pensaba agregarlo en su testamento.

La Guzmán presumía de momentos con su sobrino Apolo en redes sociales, lo que la llevó a recibir críticas de los cibernautas porque le decían que en lugar de estar de amorosa con el sobrino, debería de reconciliarse con su hija Frida, quien hace dos años reveló que cuando era niña sufrió abusos sexuales de su abuelo Enrique Guzmán, versión que no fue respaldada por su madre, lo que no ayudó al acercamiento entre ellas, quienes ya estaban distanciadas meses atrás.

Cuando Mayela y Luis Enrique eran novios, ella le ocultó que estaba endeudada, estuvo a punto de ser encarcelada, pero intentó quitarse la vida al no encontrar la manera de pagar sus deudas, había defraudado a mucha gente que confió en ella y le prestó equipo de video, debía mucho dinero y no tenía la manera de pagar, así que intentó suicidarse con pastillas, dice que ingirió más de 200 y que gracias a su hermano gemelo que llegó a tiempo y la llevó al hospital, no se murió.

Mayela contó en entrevista con el canal de YouTube Espectáculos CDMX, que tras estar en el hospital donde le salvaron la vida, estuvo un tiempo en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, prefirió estar ahí antes de llegar a la cárcel, sin embargo se arrepintió y consiguió quedar fuera para entonces ser juzgada por el delito que cometió, por el que fue condenada a 16 años.

Por recomendación de una psicóloga del Reclusorio de Santa Martha Acatitla, envió una carta a los Magistrados, tuvo la oportunidad de contarles su historia y le rebajaron la pena a lo mínimo, ocho años, y un mes después quedó en libertad, era junio de 2015; seis meses después de que salió de prisión y se fue a vivir a Tulum, Luis Enrique, quien nunca la fue a ver en el psiquiatra y mucho menos en la cárcel, la volvió a buscar y se fue a vivir con ella.

El nacimiento de Apolo fue una alegría completa para la familia Guzmán Pinal, aunque todo parecía estar bien entre ellos, las versiones de que vivían una relación violenta comenzaron a sonar cada vez más fuerte, hasta que de manera oficial dieron a conocer su separación y un pleito legal por su hijo y una pizzería tras la filtración de unos audios en los que Mayela despotrica contra su expareja y contra la familia Pinal.

Mayela reconoció que lo que dijo en esos audios fue porque estaba muy enojada, pero aseguró que la familia Pinal siempre se había portado bien con ella, incluyendo a la primera actriz Silvia Pinal; Mayela y Luis Enrique se reconciliaron de nuevo hace siete meses, pero después se volvieron a filtrar otros audios, los que supuestamente revelaron que la pareja se había robado joyas de Silvia Pinal y las había vendido, lo que generó indignación entre los miembros de la dinastía.