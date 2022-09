Luis Miguel fue rechazado en "Chiquilladas", revela Carlos Espejel

A-AA+

Luis Miguel es sin dudas uno de los cantantes más reconocidos de nuestro país, pero su carrera y sus éxitos también han traspasado las fronteras y hoy muchas personas lo consieran como uno de los artistas más importantes del siglo XXI.

Como mencionábamos anteriormente, la carrera de Luis Miguel es muy exitosa, pero su vida privada también ha estado repleta de escándalos, mentiras y muchas infidelidades, las cuales han llamado mucho la atención de sus seguidores y la prensa.

Recientemente, el reconocido actor de comedia Carlos Espejel habló sobre cómo fueron los comienzos de Luis Miguel en el mundo del espectáculo. Espejel acudió como invitado al programa "La caminera" y allí recordó cómo fue su paso por el programa "Chiquilladas".

Durante la entrevista, Carlos Espejel aseguró que en un momento Luis Miguel asistió al programa para realizar una especie de casting, pero sorpresivamente "El Sol de México" no convenció al equipo de producción de "Chiquilladas".

"Pasaron muchos, hubo una época en que hacíamos muchos castings para nuevos niños, para renovar", respondió el actor y señaló que "se había ido Syntek, se había ido Lucero y había que renovar, y Luis Miguel pasó por ahí", aseguró durante la entrevista Carlos Espejel.

Espejel incluso aseguró que la audición de Luis Miguel fue en un escenario con luces, y que incluso grabaron el momento. Luego le preguntaron a la persona que acompaño a Luis Miguel (Carlos no recuerda si era su padre o quién) si el niño hacía parodias o actuaba, a lo que la persona respondió que no y eso obligó a los productores a rechazarlo.

¿En qué otro proyecto rechazaron a Luis Miguel?

Durante muchos años se dijo que Luis Miguel intentó a ingresar a la banda Menudo, pero esta noticia siempre fue un rumor hasta que en 1992 el propio cantante lo confirmó en el programa de la conductora argentina Susana Giménez. El cantante aseguró que le llegó una propuesta para formar parte de la banda pero él la rechazó. Sin embargo, siempre se ha escuchado otra versión que asegura que él no rechazó la propuesta, sino que ocurrió todo lo contrario.