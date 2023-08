Luis Miguel regala momento divertido a sus fans al romper un vaso

Luis Miguel sigue arrasando en sus conciertos y en las redes sociales donde los fans no han perdido detalle del su regreso tras cuatro años de ausencia, y aunque su nueva imagen ha dado mucho de qué hablar, sigue siendo su voz y su elegancia lo que encanta a sus millones de fans, quienes en esta ocasión vivieron un divertido momento junto al "Sol".

La polémica que se ha desatado por el supuesto "doble de Luis Miguel" ha acaparado titulares de noticias en Argentina, donde hasta planean demandarlo por estafa, ya que en verdad varias personas aseguran que el cantante no se presenta en todos los shows, sino que "manda a su doble" para que sea él quien aparezca frente al público.

Memes y teorías de conspiración no se han hecho esperar, sin embargo, un buen número de seguidores piden un alto a estas "tonterías", pues sí se trata del auténtico Luis Miguel, que con 53 años y varios kilos menos, evidentemente su aspecto ha cambiado; cuestión sólo de tiempo.

Mientras Luis Miguel ofrecía su quinto concierto en Argentina, donde por cierto enseñó los pectorales al desabotonarse la camisa negra que lucía en pleno show, vivió un momento que le sacó una gran sonrisa y carcajadas a sus fans, pues en el escenario tiene una pequeña mesa donde están vasos con agua, así que mientras Luismi se hidrataba dándole la espalda a su público, uno de los vasos que sostenía en una mano se le resbaló y se rompió.

Ante el hecho, el intérprete de "Hasta que me olvides" sonrió al ver el tremendo desorden que se había armado, por lo que se sacudió el saco y pidió que se trapeara el área, ya que los vidrios quedaron regados en el suelo; un momento relajado y de complicidad entre el artista y sus fanáticos.

"Elegante vestimenta, sin pinturas en la cara, sin malas palabras no como los 'artistas' de ahora". "Eres grande Miky elegancia educación y vozarrón de lo mejor que existe en la música. Nada que ver con esos musiquitos de ahora", se lee entre los comentarios que además de su pulcro aspecto, aplaudieron su inigualable voz.