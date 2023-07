Luis Miguel rompe récord en streaming con 23 canciones

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- A través de sus redes sociales Luis Miguel anunció que rompió un nuevo récord de streaming. El cantante ha demostrado que su música se ha adaptado bien a los nuevos formatos de reproducción y con esta nueva meta conquistada se convirtió en el artista de los 100 millones de reproducciones.

Desde 2017 "El sol" no lanza un álbum musical, el último fue "México por siempre", pero eso no lo ha detenido para con su repertorio de 20 discos de estudio conquistar las plataformas y a distintas generaciones.

Con una imagen en la que se le ve jovial en un concierto anunció que es el artista latino con más canciones que superan los 100 millones de reproducciones en spotify.

En total son 23 canciones las que han superado ese número, siendo la más escuchada "Ahora te puedes marchar", lanzada en 1987, según este top 5:

"Ahora te puedes marchar", con 563 millones.

"La incondicional" 450 millones

"Hasta que me olvides" 351 millones

"La media vuelta" 282 millones

"Por debajo de la mesa" 276 millones.

Este año el intérprete de "Fría como el viento" parece estar rodeado de éxitos, pues además de haber hecho sold out en todos los recintos donde se presentará con su gira "Luis Miguel Tour", también en el ámbito personal comenzó oficialmente una relación con Paloma Cuevas, la empresaria que, según sus allegados, ha traído alegría y paz a la vida del también actor.