Luis Miguel y Michelle Salas: de la distancia al vínculo familiar

En 1994, Stephanie Salas rompió el silencio y confirmó al "Sol" como padre de su hija.

Ciudad de México.– Hoy la relación entre Luis Miguel y Michelle Salas es cercana y afectuosa, pero no siempre fue así. Pasaron años antes de que padre e hija pudieran convivir, y en los primeros años de la vida de Michelle, la paternidad estuvo envuelta en el anonimato.

En agosto de 1994, mientras promocionaba su disco La raza humana, Stephanie Salas decidió acabar con los rumores y confirmar lo que durante años se había especulado:

"Luis Miguel es padre de mi hija Michelle", declaró en exclusiva a EL UNIVERSAL el 12 de agosto de ese año, cuando la niña tenía cuatro años.

Días antes ya lo había reconocido públicamente, pero eligió ampliar sus declaraciones para cerrar interpretaciones malintencionadas. En ese entonces vivía en unión libre con el músico Pablo Valero, quien en 1997 se convertiría en padre de su segunda hija, Camila.

"Es mejor aclarar los rumores... No me gustan las calumnias. Finalmente, todo esto le afecta a mi hija y, para que no haya malentendidos, prefiero compartir algo tan personal de forma sincera", dijo entonces.

Stephanie admitió que sus fans ya conocían la verdad, pues a menudo se lo preguntaban en presentaciones y ella lo respondía "en buena onda". Sin embargo, reconoció que el tema se volvía más delicado cuando intervenían los medios.

La actriz subrayó que lo hacía pensando en su hija, para evitar que los chismes pudieran afectarla en el futuro.

"Todo mundo en la vida tiene derecho a tener un padre, en las condiciones que sean", afirmó.

En ese momento, Salas vivía con Valero en una casa en Los Dinamos, donde disfrutaban de una vida tranquila, reuniones bohemias y la compañía de amigos y mascotas. Su familia, conocida por su carácter liberal, la apoyó sin objeciones.

Mientras tanto, Luis Miguel vivía un gran momento profesional: en 1994, el Auditorio Nacional lo felicitaba públicamente por la cantidad récord de presentaciones en una sola temporada.

El acercamiento real entre padre e hija llegaría años después, en parte gracias a Aracely Arámbula, con quien el "Sol" tuvo a sus hijos Miguel y Daniel (2005–2009).

Actualmente, la relación es sólida y familiar. En 2023, Michelle se casó con Danilo Díaz, evento al que asistieron tanto Luis Miguel como Stephanie Salas, acompañados de sus parejas, Paloma Cuevas y Humberto Zurita.

