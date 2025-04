Cantante se niega a cantar narcocorridos y desata disturbios en Texcoco

El cantante Luis Roberto Conriquez Carrillo, más conocido como Luis R. Conriquez decepcionó al público que acudió a verlo al Palenque de Texcoco, pues apegándose a la nueva normatividad de no cantar narcocorridos, el intérprete omitió estos temas en su presentación, ocasionando el enojo de la gente.

En un momento del show, muchos de los presentes le aventaron sillas y bebidas, su equipo lo rodeó y él pidió la calma, pero nada funcionó para detener en enojo de la gente.

Nacido en Caborca, Sonora, México, el 1 de febrero de 1996, Luis Roberto trabajaba en una gasolinera y vendía comida, hasta que en 2018 decidió perseguir su carrera musical.

Es conocido principalmente por interpretar corridos tumbados y narcocorridos, un subgénero de los corridos tradicionales que relata historias de narcotráfico, poder y violencia.

Sus letras suelen tener un tono crudo y realista, narrando desde el punto de vista de personajes involucrados en el crimen organizado.

Canciones como "El Búho", "La Boba y el Humo" y "Andamos Tumbados" lo han colocado como uno de los exponentes más escuchados del género.

Ha colaborado con otros artistas del regional mexicano y del movimiento tumbado, como Fuerza Regida, Natanael Cano y Peso Pluma.

Previo a su presentación que terminó en un caos, el cantante advirtió que no interpretaría corridos, pues está en una nueva etapa.

"Esta es una nueva etapa mi gente, sin corridos y todo eso, se siente feo no poder contar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de cero corridos y para adelante", escribió.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) giró una circular a los municipios de Texcoco, Tejupilco y Metepec para evitar la apología del delito durante el desarrollo de sus fiestas patronales, palenques o ferias, es decir, que no haya exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan su autor.

De incurrir en esta falta, la sanción puede ser la clausura del lugar, o administrativa, que consiste en una multa.

¿Por qué son polémicas las letras de las canciones de Luis R. Conriquez?

Sus letras han generado críticas por glorificar el narcotráfico, aunque él defiende su música como una representación artística de la realidad de muchas regiones.

Su música está fuertemente influenciada por la cultura del noroeste de México, donde los narcocorridos tienen una larga tradición.

Alcanza millones de reproducciones en YouTube y Spotify, es uno de los más exitosos del regional urbano.

Una de sus canciones más famosas, "El Búho", cuenta la historia de un personaje apodado "El Búho", relacionado con el mundo del narcotráfico, el tema habla de su vida dentro del negocio, cómo ha escalado posiciones y el respeto que se ha ganado en el cartel al que pertenece.

El protagonista se describe como una persona observadora (de ahí el apodo "Búho"), estratégica, y leal a sus superiores.

También se menciona el uso de armas, carros blindados y un estilo de vida lujoso que contrasta con sus orígenes humildes.

La canción resalta códigos de respeto, jerarquía y la importancia del silencio en ese ambiente. Aunque no da nombres específicos, hace alusión a grupos del crimen organizado en México.

Glorifica en parte el poder, la lealtad y el "honor" dentro del narco, pero también refleja cómo estos personajes ven la vida: como un juego de poder y estrategia.

Como muchos narcocorridos, mezcla realidad, ficción y estilo cinematográfico para atrapar al oyente.

Último corrido de Luis R Conriquez

El cantante Luis R. Conriquez causó sorpresa en redes sociales, luego de anunciar que dejará de cantar corridos, pues "entramos a una nueva etapa".

Por medio de Instagram, el compositor sonorense expresó que "se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar".

"Entramos a una nueva etapa mi gente sin corridos y todo eso. Se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de cero corridos y pa delante", escribió el cantante.

Hace dos semanas, el músico compartió lo que sería su último corrido, junto con Alex Torres a través de YouTube.

La canción titulada: "Hay De Dos" es un corrido que refleja la vida y las dinámicas dentro del mundo del narcotráfico en México. La letra está impregnada de referencias a la jerarquía y el poder que se ejerce dentro de un cártel, destacando la importancia de la lealtad y la seriedad en un entorno donde la confianza es un bien escaso.

La alusión a relojes de alta gama como Jacob & Co y Richard Mille representa el nivel de éxito y prestigio que ha alcanzado el protagonista. A su vez, los "carritos de colección" y los "monstruos blindados" refuerzan su imagen de poder, lujo y seguridad.

El coro "Hay de dos, se alinean o van pa'l panteón" funciona como una advertencia clara: quienes se interponen en el camino del cártel solo tienen dos opciones, someterse o morir.

Además, se menciona a la "Nueva Generación", lo que sugiere una transformación dentro de la organización criminal, al mismo tiempo que refleja un sentimiento de lealtad y cohesión entre sus integrantes.

Hasta el momento, el video cuenta con 3.7 millones de reproducciones y más de 22 mil "likes".