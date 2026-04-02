Lupillo Rivera se casará con Taina Pimentel

El amor volvió a tocar la puerta de Lupillo Rivera... y esta vez, el cantante decidió dar el siguiente paso junto a la modelo dominicana Taina Pimentel. La pareja anunció a través de redes sociales que llegará al altar.

"No solo recibí un anillo, recibí una promesa... un propósito y la ilusión de una vida juntos", escribió Pimentel en su cuenta de Instagram.

El mensaje fue acompañado por un carrusel de imágenes: en la primera, la pareja aparece besándose mientras ella, con una manicura discreta, deja el protagonismo al anillo de compromiso.

"Dios guíe cada paso de nuestro amor. Te amo @lupilloriveraofficial", agregó.

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En otra de las fotografías, ambos posan frente a la cámara: él con un traje negro clásico y ella con un vestido entallado en tono morado, combinado con zapatillas blancas y el cabello lacio.

La noticia llega a pocos meses de que hicieran pública su relación, a finales de 2025.