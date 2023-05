Lupita D'Alessio ve aún lejos "ese último concierto"

MIAMI (EFE).- La cantante Lupita D'Alessio, a punto de iniciar su gira de despedida por EE.UU., dice a EFE que ve todavía lejos el final de una carrera de ya 53 años en la que el éxito le ha venido de Latinoamérica y España.



"Siento nostalgia, no sé qué decir, porque todavía no se acerca ese último concierto, no está en puerta", señaló Guadalupe Contreras Ramos, artísticamente Lupita D'Alessio, de 69 años y apodada la "Leona dormida", que apunta que su retirada la ve aún "en la distancia", pero dentro de un proceso hacia el que avanza.

Aunque precisamente en los próximos meses se despedirá para siempre de Estados Unidos, asegura no saber cuándo ofrecerá el último concierto de su carrera, ni se lo plantea, una artista que consiguió fama internacional al ganar en 1978 el Festival de la OTI celebrado en Santiago de Chile con el tema "Como Tú".

"Yo no me pienso morir en el escenario, porque no soy esa clase de artista ni soy del tipo que causan lástima", se sinceró la cantante, que durante décadas destacó por su interpretación de canciones para telenovelas en México.

"Me gusta ir de pie, arriba, exitosa y sana. Cumplo 70 años el año que entra y creo que es el momento de ir pensando -en retirase-, ya que es una decisión sabia", dijo la cantante de títulos legendarios como "Mudanzas", "Ese hombre", "Mentiras" y "Ni loca", entre muchos otros.

La mexicana visitó este viernes Miami (Florida) para promocionar la que será la despedida de su público de Estados Unidos enmarcada en la gira "Gracias tour", con la cual desea agradecer el apoyo recibido al público que la ha seguido durante más de 50 años desde este lado de la frontera.

GIRA POR ESTADOS UNIDOS

Los conciertos de esta gira comenzaron en México en enero y ahora se extiende por Estados Unidos entre el 22 de septiembre, en el Paso Robles (California), y el 22 de octubre, en Dallas, actuaciones que le llevarán a recorrer 10 ciudades, incluidas Los Ángeles, Las Vegas, San Antonio, Houston y Chicago.

"Los latinos de Estados Unidos son los que han hecho a Lupita D'Alessio", destacó la cantante nacida en Ciudad de México, tras aclarar que el éxito de más de cinco décadas se lo debe también al público de otros países.

"También a la gente de España y de otras partes del mundo, porque la música no tiene fronteras", sostuvo, después de destacar que en todos estos años ha conseguido contar con el apoyo de millones de personas y vender "millones y millones de discos".

"México es mi país y lo amo profundamente, pero también está Latinoamérica y mucha gente que quiere ver a Lupita en Estados Unidos", destacó la intérprete, que se dio a conocer a principios de la década de los setenta del pasado siglo en el Festival Internacional de la Canción Popular de su país.

Respecto a qué pueden esperar quiénes se acerquen a despedirla en la gira estadounidense, dijo que va a cantar sus éxitos más importantes, pero matiza que no todos, porque, de ser así, "no terminaría" nunca.

CINCO DÉCADAS DE TRABAJO Y DIFICULTADES

Lupita D'Alessio reflexionó sobre estas más de cinco décadas de trayectoria para reconocer que "no todo ha sido color de rosa" en su larga carrera, ya que, como dijo, "en lo personal no ha sido fácil", tras matizar que a pesar de ello se siente bien y "muy orgullosa" de su trabajo.

La cantante señaló que no sabe si hay artistas que tomarán su relevo en México cuando se retire, pero que lo que le importa es "quedar en el corazón de la gente".

"Lo importante es lo que dejes en la gente, eso ha sido el trabajo de toda mi vida, el llegar a esa fibra tan delicada a través de las canciones y de la interpretación", sostuvo.

La cantante estará acompañada en la gira por EE.UU. por su hijo Ernesto D'Alessio como artista invitado.

Lupita mexicana obtuvo en 2022 el "Premio leyenda" en la última edición de los Latín American Music Awards.