Maggie Smith y otros actores de Harry Potter que han muerto

Los salones de Hogwarts nuevamente pierden a uno de sus profesores, esta vez fue la valiente y respetada profesora Minerva McGonagall, debido al fallecimiento en el mundo real de la actriz Maggie Smith, quien le prestó su cuerpo a lo largo de una década en la saga cinematográfica de Harry Potter.

Según un comunicado de sus hijos Toby Stephens y Chris Larkin, su madre falleció la mañana de este 27 de septiembre, mientras se encontraba en el Hospital Chelsea y Westminster, sin ahondar en la enfermedad que la tuvo hospitalizada, la actriz tenía 89 años.

Pero Maggie se unió a varios de sus compañeros de Harry Potter, que iniciaron antes que ella su camino a la eternidad, como:

- Richard Harris: fue el primer Albus Dumbledore, pero este actor irlandés se negaba a interpretarlo, pero finalmente aceptó porque su nieta le prometió que no le volvería a hablar si no interpretaba el papel, así que le dio vida en las dos primeras entregas Harry Potter, la piedra filosofal (2001) y La cámara secreta (2002), su fallecimiento se dio dos semanas antes del estreno de ésta última, debido a la enfermedad de Hodgkin y tenía 72 años.

- Michael Gambon: Albus Dumbledore desde Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004) y fue elegido por el director Alfonso Cuarón; Gambon quien es británico irlandés, reveló que no había leído ningún libro de esta saga, así que se apegaría al guión para darle forma al personaje, el cual conservó su acento irlandés en honor a Richar Harris. Falleció el 28 de septiembre de 2023, a raíz de un brote de neumonía.

- Alan Rickman: dio vida al inolvidable Severus Snape durante una década, ya que estuvo en toda la saga y fue elegido por la propia J. K. Rowling, autora de Harry Potter; y no se equivocó porque Daniel Radcliffe, protagonista de las películas, confesó que durante el rodaje de las tres primeras entregas él sentía que Alan lo odiaba, lo que le dio más verdad a la actuación de ambos. Rickman falleció el 14 de enero de 2016 en Londres a causa de un cáncer de páncreas a los 69 años.

- Robbie Coltrane: los fans de Harry Potter lo amaron como el noble gigante Hagrid, quien protegió a Harry Potter desde el primer capítulo, él también fue elegido por J.K Rowling y le reveló detalles de su personaje antes de que se revelaran en los libros. Robbie murió el 14 de octubre de 2022 en Escocia, tenía 72 años y padecía una enfermedad auto degenerativa, osteoartritis.

- Helen McCrory: está actriz británica fue inicialmente elegida para dar vida a la malévola Bellatrix Lestrange, pero debido a su embarazo no le fue posible aceptar y entonces fue Helena Bonham Carter quien le dio vida, pero entonces llegó Narcissa Malfoy, madre de Draco, quien le dio la oportunidad de estar en la saga. El cáncer de mama le arrebató la vida el 16 de abril de 2021 a los 52 años.

- Richard Griffiths: le hizo la vida difícil a Harry Potter interpretando a su tío Vernon Dursley, aunque en la vida real trabajo con Daniel Redcliffe en el teatro con la obra Equus; falleció el 28 de marzo de 2013 en el Hospital Universitario de Coventry y Warwickshire debido a complicaciones derivadas de una operación coronaria, tenía 65 años.

- Elizabeth Spriggs: esta actriz inglesa tuvo un papel pequeño pero significativo en "Harry Potter y la piedra filosofal", ella interpretó a la Señora Gorda de una pintura que estaba en la entrada de la Sala Común de Gryffindor. Murió el 2 de julio de 2008 a la edad de 78 años.

- Paul Grant: apareció en "Harry Potter y la piedra filosofal", interpretando a uno de los duendes de Gringotts: él murió el 20 de marzo de 2023, después de que sufriera un colapso a las afueras de la Estación de Saint Pancras cuatro días antes, tenía 56 años.

- John Hurt: estuvo al inicio y al final de esta saga, en "Harry Potter y la piedra filosofal" (2001) y "Las reliquias de la muerte" (2010 y 2011), interpretando a Garrick Ollivander, propietario de la tienda especializada en creación de varitas mágicas, y quien le hace una importante revelación a Harry Potter respecto a su cicatriz y Lord Voldemort. Murió el 25 de enero de 2017 a los 77 años de edad, debido al cáncer de páncreas.