Mara Patricia Castañeda manda mensaje a Pati Chapoy

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Semanas atrás, Pati Chapoy, conductora principal del programa "Ventaneando", aseguró que entre Mara Patricia Castañeda y Eugenio Derbez hubo algo más que una simple amistad, incluso, reveló que mantuvieron una relación amorosa cuando ambos eran más jóvenes y por supuesto, mucho antes de que ella se casara con Vicente Fernández Jr, de quien se divorció en 2015.

Aunque tanto Castañeda como Derbez se habían mantenido al margen de las declaraciones de Chapoy, en una reciente entrevista con el periodista Hugo Maldonado, la también youtuber decidió romper el silencio y así reaccionó a los rumores que la ligan sentimentalmente con el protagonista de "No se aceptan devoluciones".

"No te voy a decir nada, porque Eugenio no ha dicho nada, él está casado, yo estoy casada", dijo al programa "Lo mejor de la vida".

Pero eso no fue todo, Mara también le mandó un mensaje a su colega para que sea ella misma y de frente con quien aclare esta situación: "Le voy a contestar a Pati. Cuando ella me lo pregunte le voy a contestar", agregó.

Aunque ya no dio más detalles al respecto, sí habló sobre la gran amistad que tiene con los Derbez, la cual inició, explicó, con la fallecida actriz Silvia Derbez hace ya muchos años: "Conozco a Alessandra de años. Yo sólo voy a dar una pista: con quien yo empecé la relación con los Derbez, fue con doña Silvia, esa es una pista. Y doña Silvia era mi vecina en la Del Valle, saquen sus conclusiones; Alessandra sabes que te quiero con todo mi corazón, Eugenio sabe que lo adoro", agregó.

Por último, Mara le extendió una invitación formal a Pati y a Daniel Bisogno para que se sienten con ella a platicar sobre el tema y ella pueda responder a sus dudas: "Con Pati nos vamos a tener que sentar. Los estoy esperando y a través de tu medio, vamos a invitar a Pati, a Daniel (Bisogno), que vengan a la casa y que me pregunten", finalizó.

Hasta este lunes Eugenio no se ha pronunciado al respecto ya que se encuentra recuperándose del aparatoso accidente que sufrió durante un juego de realidad virtual y que le causó serias lesiones en el hombro.