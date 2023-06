Marc Anthony se convierte en padre por séptima ocasión

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL).- Marc Anthony recibió el que, quizá, podría ser el mejor regalo del Día del padre, el nacimiento de su séptimo hijo, producto de su reciente matrimonio con la joven modelo Nadia Ferreira.

A través de las redes sociales, el salsero y su esposa anunciaron la llegada de su bebé, el primero para Nadia, pero el seis para el intérprete de "Ahora quién". Con una tierna fotografía en blanco los orgulloso padres dieron la bienvenida al pequeño, aunque los detalles prefirieron mantenerlos en secreto, ya que no revelaron el nombre.

"El tiempo de Dios es Perfecto. Feliz día del Padre", escribió el famoso junto a la postal, donde se le puede ver recostado en una cama y sosteniendo entre sus brazos al bebé.

Como era de esperarse las felicitaciones y buenos deseos por parte de sus fans, amigos más cercanos y celebridades no tardaron en aparecer. Maluma, Carlos Rivera, Ana Martín, Guaynaa, Mau y Ricky y el cantante Fonseca, fueron algunos de los famosos que se tomaron el tiempo para mandar sus mejores vibras a la nueva familia.

A diferencia de su esposa, esta no es la primera vez que Anthony recibe a la cigüeña; el artista puede presumir ser el orgulloso padre de seis jovencitos, cinco de ellos biológicos y uno por adopción.

En su primer matrimonio con Debbie Rosado, el puertorriqueño tuvo a su primogénita Arianna y posteriormente decidió adoptar a Chase, hijo de su pareja y fruto de una relación anterior.

Con su segunda esposa, la exMiss Universo Dayanara Torres, concibió a dos niños más: Cristian, a quien bautizó así en honor a Cristian Castro, y Ryan. Actualmente los jóvenes tienen 21 y 19 años.

Durante su relación con JLo, el salsero agrandó la familia y recibió a los mellizos Max y Emme. Los ahora adolescentes han crecido bajo el ojo público debido a la fama de sus padres, incluso, Emme ha dado señales de querer seguir los pasos de la "Diva del Bronx" con quien ha compartido escenario en algunas ocasiones, una de ellas y la más grande fue en el medio tiempo del Super Bowl.

Fue el pasado 14 de febrero, en el marco del Día del amor y la amistad, que Anthony y Ferreira revelaron que se convertirían en padres, confirmando así las especulaciones de que contrajeron matrimonio después de que la modelo se enterara que estaba embarazada.