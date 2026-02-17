Margarita Gralia y Plutarco Haza celebran reencuentro

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).-

protagonizaron un polémico romance en 1997, en la telenovela "Mirada de mujer", producida por Argos Televisión para TV Azteca; en ese entonces,, sus personajes, desafiaron lo visto moralmente correcto; ahora, a 29 años del estreno de esta historia, los actores se reencontraron en un momento muy especial.Dentro de la historia de amor protagonizada por, quien le dio vida a María Inés,, que hizo a Ignacio, y, quien fue Alejandro, se desarrolló otra historia de pasión estelarizada por; el actor encarnó a Andrés, al hijo de María Inés, quien se enamoró y enloqueció de deseo por Paulina, amiga de su madre y mucho mayor que él.Dentro de la historia, que fue un éxito en la televisión mexicana, dicho romance entre Paulina y Andrés desató problemas entre los protagonistas, mientras que entre el público gustó el romance entre unay con hijas, con un hombre mucho menor que ella.Actualmente,tiene 71 años, mientras quecuenta con 53, ambos se reencontraron en la"Te cambio, la vieja por la nueva", protagonizado por el actor, y donde ella fue madrina de representaciones.de teatro, mucho talento sobre el escenario, disfrutamos muchísimo la obra 'Te cambio, la vieja por la nueva'", escribió la actriz en, donde de inmediato decenas de fans reaccionaron."¡Que! ¡Tuvimos! ¡Mil gracias!", respondióFans se sumaron con los comentarios nostálgicos: "Ver a Andrés y a Paulina nuevamente juntos, me trae recuerdos muy nostálgicos pero bonitos". "Andrés San Millán y Paulina de nuevo juntos", se lee.