logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

KEN, EL NOVIO DE BARBIE CUMPLE 65 AÑOS

Por El Universal

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
KEN, EL NOVIO DE BARBIE CUMPLE 65 AÑOS

Ken Carson, cuyo nombre completo es Kenneth Sean Carson, en honor al hijo de los fundadores de Mattel, Ruth y Elliot Handler, más conocido como el eterno novio de Barbie, cumple 65 años.

Su personaje pertenece a la famosa línea de muñecas de moda de Mattel. Salió al mercado dos años y dos días después que Barbie. Por lo tanto, es mayor.

Su creadora es la propia Ruth Handler, quien la presentó al mundo con el eslogan "Es una muñeca. El novio de Barbie", que parece estar inspirado en el personaje Dobie (Dwayne Hickman) de la serie de televisión de los años 60, "Los muchos amores de Dobie Gillis".

Hace unos meses, en noviembre de 2025, se publicó un libro coleccionable que describe al joven estadounidense, titulado "Soy Ken. Historia y Estilo", escrito por el curador e historiador de moda Massimiliano Capella y publicado por 24 Ore Cultura, en colaboración con Mattel. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Robert Duvall muere en su hogar de Middleburg: legado en Hollywood y The Godfather
Robert Duvall muere en su hogar de Middleburg: legado en Hollywood y The Godfather

Robert Duvall muere en su hogar de Middleburg: legado en Hollywood y The Godfather

SLP

AP

El actor, conocido por su papel en The Godfather y Tender Mercies, fue homenajeado por su esposa Luciana Pedraza.

Jimmy de Pongámoslo a prueba y Flores el Patrón se subirán al ring
Jimmy de Pongámoslo a prueba y Flores el Patrón se subirán al ring

Jimmy de "Pongámoslo a prueba" y Flores el Patrón se subirán al ring

SLP

El Universal

Evento combina boxeo digital con música en vivo y busca apoyar la lucha contra el cáncer.

Bad Bunny no será sancionado tras show en Super Bowl LX
Bad Bunny no será sancionado tras show en Super Bowl LX

Bad Bunny no será sancionado tras show en Super Bowl LX

SLP

El Universal

Tras la queja de legisladores, la comisión federal no encontró pruebas para sancionar al artista ni a la NFL.

Fallece Miss Penny, gatita de Tiny Chef, y conmueve a fans
Fallece Miss Penny, gatita de Tiny Chef, y conmueve a fans

Fallece Miss Penny, gatita de Tiny Chef, y conmueve a fans

SLP

El Universal

Miss Penny acompañaba al equipo de The Tiny Chef Show desde su inicio en 2022 y era muy querida por los fans.