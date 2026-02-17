KEN, EL NOVIO DE BARBIE CUMPLE 65 AÑOS

Ken Carson, cuyo nombre completo es Kenneth Sean Carson, en honor al hijo de los fundadores de Mattel, Ruth y Elliot Handler, más conocido como el eterno novio de Barbie, cumple 65 años.

Su personaje pertenece a la famosa línea de muñecas de moda de Mattel. Salió al mercado dos años y dos días después que Barbie. Por lo tanto, es mayor.

Su creadora es la propia Ruth Handler, quien la presentó al mundo con el eslogan "Es una muñeca. El novio de Barbie", que parece estar inspirado en el personaje Dobie (Dwayne Hickman) de la serie de televisión de los años 60, "Los muchos amores de Dobie Gillis".

Hace unos meses, en noviembre de 2025, se publicó un libro coleccionable que describe al joven estadounidense, titulado "Soy Ken. Historia y Estilo", escrito por el curador e historiador de moda Massimiliano Capella y publicado por 24 Ore Cultura, en colaboración con Mattel.

