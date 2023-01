Margot Robbie mandó al hospital a Diego Calva en "Babylon"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- "Babylon", la película dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Margot Robbie, Tobey Maguire, Brad Pitt , además del actor mexicano Diego Calva, es uno de los estrenos más relevantes del año, pues a unos días de su debut ya se encuentra en la lista para competir por un Oscar en la próxima gala de la Academia, pero a pesar del éxito no todo fue miel sobre hojuelas en su producción.

La grabación de las escenas no fueron color de rosa, ya que la actriz le propinó un golpe tan fuerte a Calva que terminó mandándolo al hospital. Recordemos que la cinta relata la historia de excesos y ambiciones del mundo hollywoodense en los años 20; cuando se dio una caída de grandes personajes de la época, por lo que vemos a Robbie en un papel desenfrenado que posteriormente terminaría llevando a la realidad.

Resulta que en una de las grabaciones finales, que no llegó a la edición de la película, la también actriz de "Barbie" tuvo una violenta acción con Diego al aventarle un artículo: "Hay muchas cosas que no aparecen en la película, una de ellas es una enorme escena de pelea en la que le rompí una de sus costillas; su cabeza estaba sangrando porque le aventé algo", dijo la famosa a "Variety".

Margot explicó que en ese entonces se sentía en total confianza con el actor, incluso este le pidió que lo aventara, lo empujara o hiciera lo necesario para el papel, pero la escena fue tan real que Calva terminó bañado en sangre y con un fuerte dolor, así que fue llevado a una clínica cercana.

Calva estuvo retenido solo algunas horas debido a que los golpes no eran de gravedad o por lo menos eso le dijeron a Robie, tras esto, la famosa se enteró del impacto, tiempo después, porque el actor decidió ocultarle la verdad.

"Fue hasta que terminamos de filmar que me contó que le había fracturado una costilla", dijo. Aunque quizá Calva no la pasó muy bien al final de la película, lo cierto es que el "sacrificio" los llevó a estar en el ojo público, y en el caso del famoso a destacar en la industria.