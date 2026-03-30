MARÍA LEÓN, MÁS FUERTE QUE EL MIEDO
MARÍA LEÓN SE HA VOLCADO A LA MÚSICA CASI EL MISMO TIEMPO QUE LLEVA DE VIDA: A LOS CINCO AÑOS REALIZÓ SU PRIMERA COMPOSICIÓN, "MAMÁ", QUE YA MOSTRABA SU ANHELO POR TRIUNFAR EN ESTA INDUSTRIA. LOS AÑOS LE DIERON LA RAZÓN CON SU ÉXITO CON LA AGRUPACIÓN PLAYA LIMBO Y COMO SOLISTA, PERO NO TODO FUE TAN FÁCIL, PUES RECONOCE QUE LAS MUJERES REQUIEREN ESFUERZOS EXTRA E INCLUSO SORTEAR ACOSOS. "COMO MUJERES EN LA INDUSTRIA ES BIEN DIFÍCIL DECIR QUE NO, PERO CUANDO APRENDES A DECIRLO, TE SIENTES MEJOR, TE SIENTES MARAVILLOSAMENTE; ESO TAMBIÉN HA SIDO IMPORTANTE", REMARCA LA CANTANTE.
no te pierdas estas noticias
