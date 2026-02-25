María Sorté felicita a su hijo Omar García Harfuch por su cumpleaños
La actriz María Sorté publicó un mensaje y foto en Instagram para celebrar el cumpleaños de su hijo Omar García Harfuch.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- La actriz María Sortéfelicitó
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
a su hijo Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, quien hoy cumple 44 años.
A través de una publicación en Instagram, la actriz de 74 años compartió una foto cuando su hijo era más joven, y en la imagen de se lee: "Feliz cumpleaños mi amor, que Dios te bendiga y te proteja siempre".
El mensaje lo acompañó con un emoticon de manos en oración y una rosa roja.
La felicitación incluye un mensaje escrito a mano en el que se lee:
"Hijo, feliz cumpleaños, le doy muchas gracias a mi ser por tenerte en mi vida. Que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre. Tu mamá".
Omar García Harfuch proviene de una familia con fuerte presencia en la vida pública de México, su padre fue Javier García Paniagua (1935–1998), político priista que ocupó cargos de alto nivel, entre ellos secretario de la Reforma Agraria y dirigente nacional del PRI, también tuvo trayectoria en temas de seguridad y gobernación durante el siglo XX.
Su madre, es María Sorté, una reconocida actriz mexicana de cine y televisión, tiene una larga carrera en telenovelas y producciones nacionales desde la década de 1970.
Omar García Harfuch nació en la Ciudad de México en 1982, es uno de los mandos policiales más conocidos del país en los últimos años.
Inició su carrera en la entonces Policía Federal, donde ocupó distintos cargos operativos y de inteligencia, principalmente en áreas de investigación contra el crimen organizado.
Posteriormente se integró a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde fue jefe de la División de Investigación.
En 2017 fue nombrado titular de la Agencia de Investigación Criminal en Guerrero, y más tarde asumió responsabilidades en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En octubre de 2019 fue designado secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, desde donde encabezó la estrategia de combate a grupos delictivos en la capital, con énfasis en inteligencia, coordinación interinstitucional y operativos focalizados contra células criminales.
El 26 de junio de 2020 sufrió un atentado armado en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Un comando fuertemente armado emboscó el vehículo en el que viajaba; el ataque dejó tres personas fallecidas, dos escoltas y una mujer que transitaba por la zona, así como varios detenidos.
García Harfuch resultó herido por impactos de bala y esquirlas, fue hospitalizado y posteriormente se reincorporó a sus funciones. Las autoridades atribuyeron el atentado al grupo del crimen organizado Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tras el ataque, reforzó su perfil público como uno de los funcionarios de seguridadmás visibles del país.
no te pierdas estas noticias
María Sorté felicita a su hijo Omar García Harfuch por su cumpleaños
SLP
El Universal
La actriz María Sorté publicó un mensaje y foto en Instagram para celebrar el cumpleaños de su hijo Omar García Harfuch.
Cazzu llega a Jujuy y anuncia concierto en estadio local
SLP
El Universal
Miles de jujeños acamparon para asistir al evento gratuito en Plaza Belgrano, San Pedro.
Entérate | Lo permitido para concierto de Shakira en CDMX
SLP
El Universal
Hay objetos prohibidos con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los asistentes