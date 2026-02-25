María Sorté felicita a su hijo Omar García Harfuch por su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO

, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- La actriz

a su hijo, ely Protección Ciudadana de México, quien hoy cumple 44 años.A través de una, la actriz de 74 años compartió unacuando su hijo era más joven, y en la imagen de se lee: "mi amor, que Dios te bendiga y te proteja siempre".Ello acompañó con undey unaLa felicitación incluye unescrito a mano en el que se lee:"Hijo,, le doy muchas gracias a mi ser por tenerte en mi vida. Que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre.".proviene de una familia con fuerte presencia en la vida pública de México, su padre fue(1935–1998),que ocupó cargos de alto nivel, entre ellos secretario de la Reforma Agraria y dirigente nacional del PRI, también tuvo trayectoria en temas de seguridad y gobernación durante el siglo XX.Su madre, es, una reconocidade cine y televisión, tiene una larga carrera eny producciones nacionales desde la década de 1970.nació en laen, es uno de los mandos policiales más conocidos del país en los últimos años.Inició su carrera en la entonces, donde ocupó distintosy de inteligencia, principalmente en áreas de investigación contra el crimen organizado.Posteriormente se integró a la(AIC) de la entonces(PGR), donde fue jefe de la División de Investigación.Enfue nombrado titular de laen Guerrero, y más tarde asumió responsabilidades en lade la. En octubre de 2019 fue designadoCiudadana capitalino, desde donde encabezó laa grupos delictivos en la capital, con énfasis en inteligencia, coordinación interinstitucional y operativos focalizados contra células criminales.Elsufrió unen, en la. Un comando fuertemente armado emboscó el vehículo en el que viajaba; el ataque dejó tres personas fallecidas, dos escoltas y una mujer que transitaba por la zona, así como varios detenidos.García Harfuch resultópor impactos de bala y esquirlas, fuey posteriormente se reincorporó a sus funciones. Lasatribuyeron elal grupo del crimen organizadoTras el ataque, reforzó sucomo uno de losdel país.