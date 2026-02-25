Marina desmantela laboratorio clandestino en zona de Durango

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en acciones coordinadas con la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino de cocimiento en inmediaciones del poblado de Chacala, Durango. De acuerdo a las investigaciones, la zona es controlada por "El Chapo Isidro".

Los hechos ocurrieron durante patrullajes de vigilancia aérea, durante los cuales se obtuvo como resultado la localización de este laboratorio.

También aseguraron y destruyeron aproximadamente dos mil 400 kilos de producto terminado de metanfetamina y diversos precursores químicos, entre ellos 24 mil 960 litros de alcohol etílico y 26 mil 160 litros de P2P.

Así como precursores sólidos, 26 mil 160 kilos de sosa cáustica; 900 kilos de cianuro y 10 kilos de aluminio.

Este laboratorio contaba con materiales y accesorios para la producción de droga sintética que fueron inhabilitados para evitar su reutilización, entre los que se encontraban: reactores, condensadores, centrifugadoras, mezcladoras, tanques de gas, tambos, tinas y bidones.

La Semar resaltó que este aseguramiento representa un golpe a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, que corresponde a más de cuatro mil 651 millones de pesos; evitando que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles, contribuyendo a la seguridad de las familias mexicanas.

La dependencia reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad, paz y bienestar de la población.