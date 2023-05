Mariana Seoane dice que la prensa ya le espantó romance con Castro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- Mariana Seoane asegura que el beso con José Alberto "el Güero" Castro, captado hace unos días por las cámaras de la prensa mexicana, fue tan sólo un "quiquito" y descartó cualquier tipo de relación amorosa con el productor de telenovelas, pues cuenta que son amigos desde hace muchos años, sin embargo, no pasó mucho para que la famosa actriz y cantante se contradijera, al señalar que sólo el tiempo dirá si comienzan una relación o mantienen su vínculo en una fraterna amistad.

La semana pasada, una revista de circulación nacional publicó una serie de fotografías en las que se puede ver a Mariana Seoane y y a "el Güero" Castro saliendo de un restaurando al sur de la Ciudad de México. Y aunque las imágenes lucen un poco borrosas, por la hora en que fueron tomadas, en la fotografía donde están besándose se ve claramente como rozan sus labios, situación que confirmaría que existe más que una amistad entre los dos.

Sin embargo, en una entrevista para "Venga la alegría", la intérprete de "Me equivoqué" negó todo vínculo amoroso con el productor de la telenovela "La campirana" que será lanzada a la pantalla chica en unos meses, donde trabaja a lado de la actriz que, de hecho, dará vida a nada más y nada menos que al personaje que interpretará Sofía Castro, la hija mayor del "Güero", sin embargo, reconoció que se dieron un pequeño beso, al abandonar el evento al que acudieron juntos.

"Si fue un 'quiquito', somos amigos desde hace muchos años, es la primera vez que trabajamos junto", destacó la actriz.

Y aunque Seoane aseguró que fue un beso de amigos, en esas mismas declaraciones expresó que -de ya no darse algo entre los dos- sería culpa del medio de comunicación que capturó el momento en que estaban besándose, por lo que sólo despertó la incertidumbre por manejar dos versiones diferentes acerca del vínculo que sostiene con Castro.

"Pero, además, ni siquiera lo teníamos registrado (al paparazzi), una cosa muy rápida, ya saben como son estas cosas; la cámara esperando a ver que en que momento sucede algo, en realidad nos despedimos, o sea no pasó nada, fue como de... no pues ya valió, ya", dijo a las cámaras.

Más adelante, reiteró que no había romance, sino que se frecuentaban debido a que se encuentran trabajando juntos para el nuevo melodrama de Televisa, sin embargo, aprovechó para apuntar algunas de las cualidades del "Güero", a quien dejó muy bien parado, tras enumeran un sinnúmero de halagos hacia su persona: "Tenemos una bonita amistad, lo adoro, me parece un hombre admirable en todos los sentidos, cualquiera se puede enamorarse de él".

Finalmente, Mariana que comenzó negando algún vínculo amoroso con el productor, terminó expresando que será el tiempo el que dé lugar a una relación o no. "Vamos a ver... lo que el tiempo diga, no hay una relación como tal y pues, a veces, se espanta todo por una nota de estas" y hasta expresó que, si Sofía -la hija de Castro- se enterase de que se dan una oportunidad en el amor, está segura que le daría mucho gusto, pues entre ellas hay una gran amistad y conexión.

A diferencia de lo dicho por la cantante de "Mermelada", la revista que publicó las fotos sugiere que la relación entre los dos comenzó hace cuatro meses y que, en la actualidad, están muy emocionados por darse una oportunidad juntos en el amor.