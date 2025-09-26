Mariana Treviño impacta con su regreso a 'Mentiras, el musical'

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tuvieron que pasar 13 años para que la actriz Mariana Treviño volviera al escenario de "Mentiras, el musical", donde la noche de ayer se reencontró con el personaje de la secretaria Lupita, logrando que los fans de la obra la recibieran con la misma euforia de los primeros días de esta puesta en escena.

Desde la obertura del musical, cuando las cuatro protagonistas de esta historia, Lupita (Mariana Treviño), Dulce (Paola Gómez), Daniela (Lorena Vignau) y Yuri (María Elisa Gallegos), hacen su primera aparición con el tema Castillos, la euforia por verla nuevamente en este musical, se dejó sentir con los gritos que los fans emitieron cuando comenzó a cantar su parte.

A lo largo de toda la función Mariana demostró la emoción que sentía por la respuesta del público, quienes en un momento de la obra comenzaron a gritar su nombre y la actriz tuvo que hacer un gran esfuerzo para no salirse del personaje y seguir con la obra.

Sin opacar y dándole su espacio y momento para brillar a sus compañeras, incluidos Mary Francis Reyes quien dio vida a Manuela y a Enrique Montaño que interpretó a Emmanuel, Mariana disfrutó y se divirtió jugando a ser nuevamente Lupita, esa secretaria irreverente y estrafalaria, quien al igual que las otras tres protagonistas, comparten el amor de un hombre sin saberlo, pero que en el momento que él muere descubren su realidad, desatando hilarantes situaciones.

Al final de la función, después del medley que el elenco hace de canciones ochenteras, Mariana decidió rendirle un homenaje al primer elenco de ´Mentiras´, que en 2009 se aventuró con esta historia original, Natalia Sosa, Mónica Huarte y Pía Aun; y que a través de ellas se daba a conocer a un nuevo talento de la dramaturgia teatral, José Manuel López Velarde; pero sobre todo para terminar con las especulaciones de que ella tenía un conflicto sin resolver con Natalia.

"Yo quiero agradecerle al primer cast de esta obra, con toda mi alma agradecerles tantas cosas, quiero agradecerle a Mónica Huarte, a Natalia Sosa, a Pía Aun, y a todas las que estuvimos en ese momento, pusimos ahí las piedras como podíamos, fue muy arduo pero gracias porque dejaron también su esencia ahí, y el 'mentiverso' también es en la vida, porque seguimos dialogando con todas esas esencias que pasaron por todos estos personajes arquetípicos, que siguen nutriendo este fuego", expresó Mariana Treviño.

También demostró la humildad que todo actor debe tener al reconocer el trabajo de sus colegas, porque a pesar de que Mariana se ha estado abriendo camino en la industria de Hollywood, expresó que no es nada sencillo volver hacer teatro y que sus compañeros eran además de talentosos, unos atletas para hacer lo que hacen y que a ella le costó un poco de trabajo.

"Yo estaba muy nerviosa porque hace mucho no hago teatro, no tengo mucha condición y me costó mucho. Yo dije ¿por qué estoy aquí otra vez? pero es una oportunidad inédita, hay veces que la vida te regresa tus propios pasos y queda analizar con el corazón, yo entendí que es porque quiero agradecer desde lo profundo de mis ser, aquí en el escenario donde nos conocimos, donde estuvimos y sentirme maravillada por todo el talento... casi nadie puede hacer esto, son unos atletas impresionantes, se requiere de mucha valentía para hacer esto, se requiere de un talento enorme, la vida me regresó al teatro para verlo que es, lo que se necesita y la preparación", dijo emocionada Mariana.

Mariana agradeció al teatro, a José Manuel López Velarde por la importancia que tuvo su presencia en su carrera, por el trabajo que hace y por mantener la conexión entre el público las actrices de "Mentiras", pero además hizo extensivo estas gracias a su colega Paola Gómez, con quien trabajó el personaje de Lupita desde 2008, cuando se estaba tallereando este musical para su estreno, y que hasta el día de hoy la novia de Maca Carriedo sigue interpretando.