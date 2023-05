Maribel Guardia dedica mensaje a su hijo a un mes de su muerte

A-AA+

El pasado 9 de abril, Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, fue encontrado sin vida en la casa que compartía con su madre, su esposa y su pequeño hijo de apenas cinco años.

Su partida conmocionó a todo el mundo del espectáculo, pues el joven de tan solo 27 años estaba iniciando su carrera artística, había lanzado ya sus primeras canciones además de hacer su debut como actor en el melodrama "Mi camino es amarte". Grandes estrellas del cine, la música y la televisión se solidarizaron con la querida actriz quien quedó sumida en un dolor inimaginable.

A un mes de la lamentable partida de Julián, y a tan sólo pocas horas de la celebración del Día de las madres, Maribel ha decidido hacer uso de sus redes sociales para recordarlo y dedicarle un emotivo mensaje en el que asegura esta "intentando sobrevivir" sin él: "Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo", escribió la costarricense al lado de una imagen de su hijo en la que se le puede observar con alas de ángel y la sonrisa que, en vida, lo caracterizó.

A pesar de que en estos momentos ha mostrado una fortaleza admirable, Guardia confesó que hacerse a la idea de no volver a ver a su hijo le ha resultado muy difícil, incluso, hay veces en las que llega a casa con la única ilusión de estar a su lado y verlo disfrutar de las cosas que más amaba hacer; sin embargo, ha encontrado consuelo en su nieto, Juliancito, en quien puede ver el recuerdo de Julián.

"Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo", agregó.

La también cantante reveló que lo único que la mantiene de pie, además de su familia, es el trabajo, que se ha vuelto un refugio y una distracción, pese a ello no pierde las esperanzas de que puedan reencontrarse, en otro plano y otro tiempo: "El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo", finalizó sus palabras.

De acuerdo con los reportes oficiales, Julián Figueroa murió a causa de un infarto fulminante; sus restos continúan en la misma casa donde perdió la vida, al lado de las personas que más lo amaron y hasta el momento, Maribel no ha decido cuál será el lugar donde serán depositados.