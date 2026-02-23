Maribel Guardia reconoce que su hijo usó naltrexona

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La actriz

habló de la

, sustancia que su exnuera, Imelda Garza Tuñón, afirmó que le fue implantada a Julián para inhibir su consumo de drogas. Aunque la actriz reconoce que a su hijo sí le fue suministrada la sustancia, niega que esta fuera la causante de su muerte y recurrió apara respaldar su declaración.Hace unas semanas, la, y madre de su unigénito -José Julián-, afirmó que tanto, como su marido -Marco Chacón- habrían tenido ciertaen elEsto debido a que, aparentemente, ellos habrían impulsado a Julián a que se le implantase uncon, una sustancia que afirman que facilita lade narcóticos.Pero es hasta ahora que,se ha decidido a hablar abiertamente de este tema, reconociendo, a través de una publicación de Instagram, que su hijo sí fue implantado con la sustancia, sin embargo, negó que esta fuera capaz de causar un daño colateral tan agudo como la muerte.De hecho, el exboxeador,, aparece junto a ella en el videoclip para respaldar sus declaraciones pues, así como Julián, el deportista dijo que su hijo,, también llegó a tener uncon la misma sustancia y, aunque siguió consumiendo, aun con el implante, el deportista afirmó que, ni de esa manera, la sustancia le produjo un daño a su salud."Los dos somos hermanos del mismo dolor, que nuestros hijos han pasado por momentos difíciles, el tuyo vivo, el mío ya no está aquí, pero lo bueno es que hablemos de la, de este famoso, al que le han inventado mil cosas, que puede causar la muerte, que te puede dar un", dijo la cantante."No, eso es totalmente mentira,. A la clínica nos han llegado muchos con ese, ya drogados, ¿me entiendes? y, gracias a Dios, no les ha pasado nada, inclusive yo, a mi hijo Julio se lo puse y siguió consumiendo, al principio, como que paró poquito, pero después siguió consumiendo con eseadentro y no le pasó absolutamente nada", dijo.Fue así como, para evitar confusiones,le preguntó directamente si laera capaz de producir un, la causa del deceso de Julián, a lo que Chávez contestó que "no"."No, de ninguna manera,. Ching* a mi madre, si no..., (lo que puede provocar) es dolor de cabeza, vómitos, es como una abstinencia, ¿me entiendes?".Llegó un punto de la conversación en que Julio confesó que él también usó uncon esa misma sustancia."También me lo pusieron a mí, déjame decirte que me funcionó en principio, los primeros días, probaba una cerveza o la cocaína, y me provocaba un poquito así de (negación), pero, como uno de adicto, la verdad, me valió gorro, seguí consumiendo y, ese, me hizo polvo".Así, aclararon que lapermanece en el cuerpo alrededor deA poco de terminar el video,y Julio coinciden en la precaución que deben de tener las familias, al ver a sus hijos consumir, ya sea una copa de alcohol o una sustancia, pues un hábito puede llevar a otro.