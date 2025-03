NUEVA YORK- El cantante de country Garth Brooks lanzará ‘The Anthology Part V: The Comeback, The First Five Years’, la última entrega de su serie musical antológica el próximo 4 de abril, informó la revista Billboard.

Cada una de las entregas anteriores de esta serie ha cubierto una etapa específica de la carrera de la estrella del country estadounidense de 63 años y nacido en Tulsa (Oklahoma).

Esta última parte, la quinta, se centra en su regreso a los escenarios en 2014 después de ausentarse durante más de una década para atender y cuidar de sus hijos, recuerda la revista especializada.

‘The Anthology Part V’, que estará disponible a través de las principales plataformas como Amazon y TalkShopLive, consta de seis CD que incluyen 66 canciones, entre las que se encuentran siete grabaciones en vivo y más de 150 fotografías del artista nunca antes vistas.

Brooks promocionará ‘Part V’ con una serie de conversaciones semanales con compañeros de banda y colaboradores en la plataforma TalkShopLive a partir del 10 de marzo que incluirán al baterista Mike Palmer, el violinista Jimmy Mattingly y el guitarrista Chris Leuzinger.

El cantante de ‘If Tomorrow Never Comes’ también mantendrá encuentros este mes, con la cantante, compositora y vocalista Karyn Rochelle; el director de producción Brian Petree y el road manager Bryan Kennedy, entre otros.

La conversación final tendrá lugar el 4 de abril con la esposa de Brooks,

Trisha Yearwood.

Esta quinta entrega llega cuatro meses después de la ‘Parte IV: Going Home’, lanzada hace casi 14 años, recuerda Billboard.