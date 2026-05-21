Marichelo aclara si volvió con Jorge D'Alessio

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).-

compartió una

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que hizo pensar a muchos que había regresado con su esposa y madre de sus hijos, luego de que ambos confirmaran recientemente que están separados.Laque causómuestra un campo en el que el hijo de Lupita D'Alessio comparte que en una, cuando cumpliríacon, él y ella se habían vuelto a reunir en una"Hoy he, HOY, el día que cumplimos, hoy vengo apor primera vez, de hecho, quien me trajo fue ella y está aquí, conmigo. Gracias @macpuente el amor es para siempre, DE TU MANO", escribió.Sin embargo,aclaró que no se trató de una reconciliación como pareja, como muchos pensaron, sino de algo necesario pensando en sus hijos., yo llevo todo este tiempo sanando, curando mi corazón, curando mis heridas, tratando de llegar en mi centro, y sobre todo pensando en mis hijos", expresó.Precisó que en esta fecha, en la que hubieran cumplido, le pidió a Jorge que se reunieran, que lo hizo pensando en sus hijos, pues si quiere que ellos estén bien, también el papá debe estarlo.Aclaró que el acercamiento entre ambos está relacionado con unenfocado ende manera sana y priorizando el bienestar de sus hijos, buscando despedirse desde el amor y mantener una relación basada en else casaron el 21 de mayo de 2011 en Cuernavaca, Morelos, y tras casi 15 años de matrimonio y dos hijos en común, la pareja confirmó su separación en abril de 2026.¿Qué es" se refiere principalmente a las, un método terapéutico y sistémico creado por el alemán. Su objetivo es identificar y sanar bloqueos, traumas, enfermedades o patrones de conducta repetitivos que se originan en el árbol genealógico.